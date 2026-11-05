Мащабно учение за търсене и спасяване на паднал самолет в Пирин

В района на местността „Бъндеришка поляна", Национален парк „Пирин", над Банско се проведе съвместното пълномащабно полево учение SAREX-26, посветено на търсенето и спасяването при авиационно произшествие в алпийски условия, оказването на помощ на множество пострадали и ликвидирането на последствията от възникнал пожар. Мащабно учение за търсене и спасяване нападнал самолет в Пирин. СНИМКИ: ГДПБЗН

Учението е организирано от Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация" - Министерство на транспорта и съобщенията, съвместно с ГДПБЗН, РДПБЗН-Благоевград, ОДМВР-Благоевград, СОВН при ГД "Гранична полиция", Министерство на отбраната (ВВС), Министерство на здравеопазването (ЦСМП), Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение", Планинската спасителна служба към Български Червен кръст (Bulgarian Red Cross), Национален парк Пирин, Национална Асоциация на Доброволците в Република България - НАДРБ (ДФ Благоевград и ДФ Банско) и Община Банско/Municipality of Bansko. Мащабно учение за търсене и спасяване нападнал самолет в Пирин. СНИМКИ: ГДПБЗН

В рамките на учението бяха отработени действия по издирване, спасяване и евакуация на хора, оказване на първа медицинска помощ и транспортиране на тежко пострадали, както и гасене на пожар. Мащабно учение за търсене и спасяване нападнал самолет в Пирин. СНИМКИ: ГДПБЗН

Учението се проведе при неблагоприятни метеорологични условия, което допълнително усложни обстановката и постави на изпитание подготовката, оперативните способности и взаимодействието между участващите екипи. Всички действия бяха осъществени при стриктно спазване на мерките за безопасност. Мащабно учение за търсене и спасяване нападнал самолет в Пирин. СНИМКИ: ГДПБЗН

Подобни учения имат ключово значение за повишаване на готовността за реагиране при мащабни произшествия, усъвършенстване на координацията и оперативната съвместимост между институциите, както и за изграждането на доверие и устойчиво партньорство между всички участници в системата за търсене и спасяване.