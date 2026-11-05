София ще има паметник на бившия кмет инж. Иван Иванов

София ще има паметник на кмета на столицата в периода от 25 май 1934 г. до 9 септември 1944 г. инж. Иван Иванов. Това реши на сесията си днес Столичният общински съвет.

"15 г. продължава тази сага, която се надявам тази или следващата година вече да приключи с поставянето на паметника на инж. Иван Иванов. За първи път виждам доклад, внесен от над 20 общински съветници заедно с кмета на София", коментира решението зам.-председателят на СОС от "Синя София" проф. Вили Лилков.

Паметникът ще бъде поставен в близост до метростанцията до националния стадион - причината за избора на мястото е, че преди 100 г. там е бликнала водата от Рилския водопровод през април 1926 г.

Иван Иванов е главен проектант и ръководител на строителството на мащабния Рилски водопровод, завършен през 1933 г., който доставя чиста планинска вода от Рила до София (около 82 км дължина с канали, тунели и тръби).