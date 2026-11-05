БЧК в Стара Загора поддържа бедствен резерв за 600 души

Областният съвет за намаляване на риска от бедствия обсъди подготовката за предстоящия зимен сезон

Договорите с фирми за зимното поддържане на републиканската пътна мрежа в област Стара Загора са сключени, но при извършените проверки е установена липса на необходимата техника в пунктовете в Раднево, Гълъбово, Опан и Главан, съобщи Марио Аладжов, началник на отдел „Ремонт и инвестиционни дейности" в Областното пътно управление по време на заседание на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия, посветено на подготовката за предстоящия зимен сезан. То бе свикано от областния управител Калоян Дамянов.

До 15 ноември предстои да бъде извършена повторна проверка, за да се установи дали констатираните пропуски са отстранени.

За 9 от общините стана ясно, че има сключени договори със специализирани фирми за зимно поддържане и почистване на общинската пътна мрежа. Осигурени са необходимите количества сол, пясък и противообледенителни материали, а техниката е преминала технически прегледи. Готовността на общините Чирпан и Павел баня за предстоящия зимен сезон не беше представена, тъй като техни представители не присъстваха на срещата.

Комисар Павел Вълев, началник на сектор „Охранителна полиция" в ОДМВР - Стара Загора, съобщи, че са актуализирани списъците със самотно живеещи възрастни хора, както и информацията за местата за обществено настаняване. Проведени са разговори със собственици на паркинги, на които при необходимост могат да бъдат отклонявани тежкотоварни автомобили при усложнена зимна обстановка.

От Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" посочиха, че сред приоритетните обекти за контрол са детските градини, училищата, болничните заведения, хотелите и местата за настаняване. В тях се извършват задълбочени проверки с цел предотвратяване на пожари и други критични ситуации. Пожарната и спасителната техника е в изправност, заяви главен инспектор Злати Дрянов, началник на сектор „Превантивна и контролна дейност" в РДПБЗН. Той информира още, че са налични списъци с хората на хемодиализа, но към момента не разполагат с информация за родилките в областта.

Дейностите по подготовка на подстанциите и електропреносната мрежа за зимата са пред завършване, съобщи Стоян Петров, началник на местния клон на Електроенергийния системен оператор (ЕСО).

От своя страна д-р Даниела Кършакова, директор на Центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП) - Стара Загора, информира, че санитарните автомобили са оборудвани с необходимата апаратура и медикаменти, за да осигуряват своевременна медицинска помощ при усложнена обстановка.

Стефка Абаджиева, директор на Областната организация на Българския Червен кръст, съобщи, че хуманитарната организация поддържа бедствен резерв за 600 души.