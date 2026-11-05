Зам.-министър Монов: Технологията е решаваща за превъзходството на бойното поле

Заместник-министърът на отбраната Любомир Монов откри годишната конференция на Военната академия „Георги С. Раковски" на тема „Отбрана и сигурност в епоха на драматични промени". Във форума участват представители на академичните среди и държавните институции, които ще обсъдят процесите, определящи настоящето и бъдещето на сигурността и отбраната.

При откриването Монов поздрави участниците и благодари на Военната академия за организацията на конференцията, като им пожела успешни и задълбочени дискусии, съобщиха от министерство на отбраната.

В изказването си заместник-министърът подчерта, че средата за сигурност се развива на фона на безпрецедентна по мащаб и динамика технологична трансформация. По думите му технологичното предимство вече е от решаващо значение както за постигането на превъзходство на бойното поле, така и за упражняването на влияние в глобалната политика.

Той открои ролята на непрекъснато развиващите се иновации във всички съвременни конфликти и предупреди, че технологиите се променят толкова бързо, че дори научените уроци от бойното поле могат скоро да загубят актуалност.

снимка: министерство на отбраната

„Независимо от извлечените поуки от бойното поле, реалността изправя всички пред един ясен извод – още в следващия конфликт днешните технологии и подходите за тяхното използване ще бъдат остарели", заяви Монов.

Сред основните приоритети на Министерството на отбраната той посочи внедряването на технологии с висок асиметричен ефект. Специално внимание ще бъде отделено на системите с изкуствен интелект, модерните решения за анализ на големи данни и кибертехнологиите.

Друг акцент е засилването на българското участие в програми и инициативи на НАТО и Европейския съюз, свързани с индустриалното сътрудничество, научноизследователската и развойната дейност.

Целта на годишната конференция на Военната академия „Георги С. Раковски" е да събере представители на академичните среди и държавните институции за задълбочен анализ на предизвикателствата пред сигурността и отбраната.

Форумът се провежда в три тематични панела. Първият е посветен на геополитическите и политическите измерения на отбраната и сигурността в променящия се свят. Вторият разглежда способностите, стратегиите и оперативното изкуство за отговор на новите предизвикателства, а третият – образованието, обучението и научните изследвания като основа за проактивна адаптация на системите за отбрана и сигурност.