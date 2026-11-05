Зам.-министър Монов: Технологията е решаваща за превъзходството на бойното поле

Заместник-министърът на отбраната Любомир Монов откри годишната конференция на Военната академия „Георги С. Раковски" на тема „Отбрана и сигурност в епоха на драматични промени". Във форума участват представители на академичните среди и държавните институции, които ще обсъдят процесите, определящи настоящето и бъдещето на сигурността и отбраната.
При откриването Монов поздрави участниците и благодари на Военната академия за организацията на конференцията, като им пожела успешни и задълбочени дискусии, съобщиха от министерство на отбраната.
В изказването си заместник-министърът подчерта, че средата за сигурност се развива на фона на безпрецедентна по мащаб и динамика технологична трансформация. По думите му технологичното предимство вече е от решаващо значение както за постигането на превъзходство на бойното поле, така и за упражняването на влияние в глобалната политика.
Той открои ролята на непрекъснато развиващите се иновации във всички съвременни конфликти и предупреди, че технологиите се променят толкова бързо, че дори научените уроци от бойното поле могат скоро да загубят актуалност.
„Независимо от извлечените поуки от бойното поле, реалността изправя всички пред един ясен извод – още в следващия конфликт днешните технологии и подходите за тяхното използване ще бъдат остарели", заяви Монов.
Сред основните приоритети на Министерството на отбраната той посочи внедряването на технологии с висок асиметричен ефект. Специално внимание ще бъде отделено на системите с изкуствен интелект, модерните решения за анализ на големи данни и кибертехнологиите.
Друг акцент е засилването на българското участие в програми и инициативи на НАТО и Европейския съюз, свързани с индустриалното сътрудничество, научноизследователската и развойната дейност.
Целта на годишната конференция на Военната академия „Георги С. Раковски" е да събере представители на академичните среди и държавните институции за задълбочен анализ на предизвикателствата пред сигурността и отбраната.
Форумът се провежда в три тематични панела. Първият е посветен на геополитическите и политическите измерения на отбраната и сигурността в променящия се свят. Вторият разглежда способностите, стратегиите и оперативното изкуство за отговор на новите предизвикателства, а третият – образованието, обучението и научните изследвания като основа за проактивна адаптация на системите за отбрана и сигурност.