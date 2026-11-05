Глобиха шофьор, дрифтирал с колата си на стадиона в Исперих

Община Исперих състави акт за административно нарушение на шофьор, увредил с автомобил настилката на помощното тренировъчно игрище на градския стадион, съобщиха от общинската администрация.

Увреждането чрез дрифтиране на настилката на помощното тренировъчно игрище е станало на 3 ноември 2026 г. Лицето, извършило нарушението, се яви доброволно в Община Исперих и поднесе извинения за постъпката си, като изрази съжаление за причинените щети, съобщиха от администрацията.

За установеното нарушение му е съставен акт за административно нарушение. Съгласно Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред в населените места в Община Исперих ще му бъде наложена глоба в максималния предвиден размер.

"Община Исперих призовава гражданите към отговорно и добросъвестно отношение към обществените места и съоръжения. Те са предназначени за ползване от всички и тяхното опазване е обща отговорност. Нека с отношението и действията си показваме уважение към труда, вложен в създаването и поддържането на местата за спорт, отдих и обществено ползване", призоваха от Общината.

За случая алармираха и от футболния клуб „Бенковски" (Исперих).

Градският стадион в Исперих е обновен и модернизиран по два проекта като е изградена мултифункционална спортна площадка за баскетбол, волейбол, тенис на корт и бадминтон, реновирана е лекоатлетическата писта, обновени са подходите към комплекса, изградено е енергоспестяващо осветление и е извършено озеленяване. Със средства по втория проект са ремонтирани източните трибуни с обособени 1359 седящи места, изградена е площадка за фитнес на открито, подменени са тротоарните настилки пред трибуните, изградена е автоматизирана поливна система и е положена нова тревна настилка на футболния терен, припомня БТА.