Окончателно остава в ареста 20-годишният шофьор, летял със 170 км/ч и убил четирима край Плевен

Великотърновският апелативен съд потвърди мярката за неотклонение „задържане под стража" за водач, обвинен, че е предизвикал ПТП с четирима загинали.

Делото е образувано след подадена жалба от защитника на 20-годишния шофьор, срещу определение на Окръжен съд – Плевен, с което на Х. Д. е взета най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража".

Жестоката катастроха стана ва 8 октомври на пътя между Плевен и Ясен. 20-годишният мъж управлявал Опел с висока скорост. Колата напуснала пътното платно, преминала през разделителен остров и навлязла в насрещното, където се е преобърнала, След това се е блъснала с насрещно движещо се БМВ. Така причинил по непредпазливост смъртта на четирима - момиче и момче на 20 г., 18-годишен и мъж на 21 г.

Констатирано е, че след сблъсъка скоростомерът на лекия автомобил „Опел" е блокирал на 139 км/ч.

След направения анализ на представените доказателства въззивният съд приема, че може да се направи обосновано предположение за съпричастност на обвиняемия към деянието, за което е привлечен под наказателна отговорност. В тази насока съдът отчита данните, че обвиняемият е управлявал автомобила със скорост над 170 км/ч при въведено ограничение от 70 км/ч, около 23 часа, в тъмната част на денонощието, по пътен участък с неравна и напукана настилка, без пътна маркировка и с последователни завои.

Според състава на Апелативен съд – Велико Търново е налице и реална опасност обвиняемият да се укрие, предвид тежестта на предвиденото за престъплението наказание – лишаване от свобода от 15 до 20 години. Съдът приема, че чистото съдебно минало, младата възраст и положителната му характеристика, представена пред въззивната инстанция, не са достатъчни, за да оборят законовата презумпция за наличие на такава опасност, съобщиха от съдебната палата.

По възраженията на защитата, свързани със здравословното състояние на обвиняемия, се приема, че той може да получи медицинска помощ и в ареста.



