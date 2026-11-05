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Двама са пострадали при катастрофа между кола и трамвай в София

Тони Маскръчка

Редактор: Тони Маскръчка

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Кола се блъсна в трамвай №1 на бул. "Александър Стамболийски" на 30 октомври. СНИМКА: 24 часа
Кола се блъсна в трамвай №1 на бул. "Александър Стамболийски" на 30 октомври. СНИМКА: 24 часа

Двама души са пострадали при катастрофа между лек автомобил и трамвай на кръстовището на бул. „Христо Ботев" и ул. „Уилям Гладстон", съобщиха за БТА от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР). Пътникът и водачът на автомобила са откарани за преглед.

Сигналът за инцидента е подаден около 12:15 часа.

Произшествието затрудни движението в района. Движението на трамваите е възстановено в 13:00 часа, съобщиха за БТА от Центъра за градска мобилност.

На 30 октомври бяха регистрирани два подобни инцидента. Кола се удари в трамвай №1 на столичния бул. "Александър Стамболийски", като пострадали нямаше. По-рано същия ден кола и трамвай се сблъскаха на кръстовището на бул. "Христо Ботев" и ул. "Алабин".

Кола се блъсна в трамвай №1 на бул. "Александър Стамболийски" на 30 октомври. СНИМКА: 24 часа

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