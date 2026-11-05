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За ден 22 шофьори дадоха положителен тест за алкохол, 15 - за наркотици

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Дрегер
Дрегер Снимка: Дима Максимова

В рамките на изминалия ден са установени общо 22 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 10 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 12- с над 1,2 на 1000, един е отказал тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечен да шофират 15, а четирима са отказалите тестване. 15 982 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 18 622 водачи и пътници. Съставени са 4443 фиша и 353 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.

Дрегер

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