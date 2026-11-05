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Постоянен арест за сириеца Хусин, спипан с кокаин за 2,5 млн. евро на "Капитан Андреево"

Ваня Драганова

Редактор: Ваня Драганова

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Съдебната палата в Пловдив.
Съдебната палата в Пловдив. Снимка: Никола Михайлов

Той живее в Швеция и може да се укрие

Апелативният съд в Пловдив остави в ареста сириеца Хусин Алрхал, обвинен, че на 8 май т. г. се опитал да пренесе в Турция 43 кг кокаин стойност 2 563 344 евро през ГКПП "Капитан Андреево". 

 Съставът прие, че има обосновано предположение за извършване на престъплението, което е надградено със събрания и след производството по вземане на мярката за неотклонение доказателствен материал: протоколи за оглед на местопроизшествия, справки за задгранични пътувания, огледи и записи от видеокамери, разпити на свидетели.

Съдът отчете, че Хусин Алрхал е сирийски гражданин със статут на постоянно пребиваващ в Швеция и живее там със семейството си, работи като шофьор, осъществяващ непрекъснати превози на транспортни средства от Европа в посока Сирия. Ето защо съществува съвсем реална и непосредствена угроза той да се укрие, напускайки пределите на страната.  Затова и няма основание за по-лека мярка за неотклонение. 

Определението на апелативния съд е окончателно.

Съдебната палата в Пловдив.

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