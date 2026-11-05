Доживотен затвор за двама, пребили до смърт работник във ферма в Богданов дол

Двама мъже на 69 и 50 години получиха доживотни присъди за убийството на работник в животновъдно стопанство в пернишкото село Богданов дол. Те са признати за виновни за това, че са пребили жертвата по особено мъчителен за нея начин и с особена жестокост, съобщиха от Окръжната прокуратура в Перник.

Подсъдимите С.С. и Л.М. са осъдени от Окръжния съд в Перник на доживотен затвор, който трябва да изтърпят при първоначален специален режим. Присъдата може да бъде обжалвана и протестирана пред Софийския апелативен съд.

По делото е установено, че 69-годишният С.С. притежавал животновъдно стопанство в Богданов дол, а 50-годишният Л.М. често му помагал в работата. През 2024 г. във фермата започнал да работи и Д.Г., срещу осигурени подслон и храна. Негови задължения били сутрин да извежда кравите на паша, вечер да ги прибира, както и да се грижи за извеждането на овцете.

До фаталния побой се стигнало на 25 юни 2025 г. Тогава С.С. установил, че една от кравите му е избягала и се разхожда из селото. Той наредил на работника да я прибере и да направи покупки, но Д.Г. не изпълнил задачите. Няколко часа по-късно се върнал в стопанството във видимо нетрезво състояние.

Между него и двамата подсъдими първоначално възникнал словесен конфликт, който бързо прераснал във физическа саморазправа. С.С. и Л.М. му нанесли множество удари по главата и тялото с маркуч, юмруци и ритници.

На побоя станала свидетел Е.Д., която също работела във фермата. Тя не се намесила и не опитала да защити Д.Г., тъй като се страхувала, че подсъдимите ще нападнат и нея.

Насилието продължило около два часа. След това двамата мъже преместили пребития работник в обора. Единият поставил на врата му синджир, използван за връзване на кравите, а другият завързал ръцете му със сезал и ги опънал встрани.

За известно време С.С. залепил устата на пострадалия с тиксо, за да не вика. По-късно го махнал, защото Д.Г. не можел да диша през носа. Междувременно категорично забранил на свидетелката Е.Д. да дава на вързания мъж вода, храна и цигари, както и да го отвързва.

Така Д.Г. останал в обора до обяд на следващия ден, като непрекъснато молел за вода. Едва тогава С.С. му дал да пие от кофа. При опит да премести пострадалия в друго помещение той починал.

Първоначално тялото било оставено в обора, покрито с чували и кашони. Вечерта двамата подсъдими решили да го заровят зад обора, под намиращия се наблизо навес. За да си осигурят мълчанието и съдействието на Е.Д., те я заплашили. Върху мястото, където бил заровен Д.Г., поставили дървено пале и няколко автомобилни гуми.

Няколко дни по-късно жената отишла при свои близки в друго село и им разказала за случилото се. Тя решила да не се връща в стопанството и подала сигнал на телефон 112.

Съдебномедицинската експертиза установила, че смъртта на Д.Г. е настъпила вследствие на гръдно-белодробна травма. Тя включвала двустранно счупване на ребрата, фрактура на гръдната кост и контузия на белите дробове.

При задържането на 69-годишния С.С. полицейските служители открили у него патрони за огнестрелно оръжие. В хода на разследването било намерено и иззето и незаконно притежавано от него самоделно стрелящо устройство тип „Оса".

Окръжната прокуратура в Перник е привлякла двамата мъже към наказателна отговорност и ги е предала на съд с обвинителен акт.