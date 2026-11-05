Журналисти от БНТ обраха наградите от турнира по стрелба на Сухопътните войски, "24 часа" остана 4-ти

Журналисти от БНТ обраха наградите от ежегодния турнир по стрелба с пистолет, организиран от Сухопътните войски по случай професионалния им празник 19 ноември.

Надпреварата, организирана за журналисти, се проведе на учебен център "Сливница". Турнирът включваше стрелба по мишена от 25 м и по т.нар. гонг от 30 м, като за целта военните от Сухопътните войски бяха предоставили от най-новите си пистолети Sig Sauer 229. Именно с тях вече почти са подменени старите "Макаров".

С най-много точки - 61, бе колегата Михаил Абаджиев, следван от репортера Цанка Николова, която събра 59 точки. На трето място остана операторът Росен Петрински, който получи 50 точки. На четвърто място остана фоторепортерът на "24 часа" Румяна Тонева, която стреля много добре и успя да спечели 44 точки.

Освен за журналисти, напревара бе организирана и за военните аташета от чуждестранните мисии у нас. При тях на първо място се класира Уанг Хинг Бин, следван от Нгуен Дук Хен и Томаш Малимон.

Наградите бяха връчени на церемония след края на турнира от бригаден генерал Стоян Шопов.

"Благодаря Ви за уважението, че приехте нашата покана и уваствахте в турнира по стрелба с пистолет, организиран по случай празника на Сухопътните войски. С ежегодното си участие го превърнахме в традиция за оказване на уважение и признателност към военнослужещите и цивилните служители от Сухопътните войски, както и в отдаване на почит към всички герои, проляли кръвта си по бойните полета за единението, свободата и независимостта на България", заяви ген. Шопов след награждаването.

И напомни, че кулминацията на честванията на празника на Сухопътните войски ще бъде на 19 ноември в град Сливница и пред пантеона Майка България.