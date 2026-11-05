Започна изплащането на рентите в Добричко - около 40-50 евро за декар

„В Добричко вече започна изплащането на ренти на собствениците на земя. Някои арендатори съобщаватг, че в зависимост от категорията земя ше изплащат между 30 и 50 евро. Масовото плащане на ренти ще започне през втората половина на наември и ще бъде около 40-50 евро", прогнозира председателят на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите Радостина Жекова.

Производителите в Добричко са доволни, че има търговия с пшеница. „Има усилен износ, въпреки увеличените транспортни разходи. Има търговия с царевица и слънчоглед. Цената на тон царевица до пристанище Варна е 220 евро, пшеницата се търгува на 220-230 евро за тон до пристанището. Слънчогледът е с цена около 480-490 евро за тон до преработвател.

„Част от царевицата в Добричко все още е на полето, тъй като е влажна, а падналите дъждове я овлажниха още повече.Чакаме студ, да се стегне, за да я приберем", добави Жекова.

„Рентите за годината се определят с решение на управителните съвети на земеделските кооперации. Някои вече започнаха да изплащат ренти. Повечето от кооперациите са решили да плащат рентата на части – около 30-40 евро преди Нова година, и евентуално друга част след това. Причината е непродадената продукция – най-вече пшеница. Рентите вече започват да се раздават. Кооперациите се въздържат да продават пшеница, защото, според тях, цената е много ниска – най-много до 200 евро за тон. По-активно върви продажбата на слънчогледа и царевицата", каза Илия Илиев, председател на областния съюз на земеделсите кооперации „Добруджа". Принципно положение е, че рентата е 35 процента от реализираната продукция на декар.

Към 5 ноември в област Добрич са реколтирани 411 060 декара царевица за зърно от общо засетите 464 520 декара, съобщават от земеделското министерство. Средният добив за областта е 709,9 кг от декар. Най-високи са добивите в община Балчик- 744, 4 кг, в община Генерал Тошево -738 кг. Добивите в община град Добрич са 719,7 кг, в община Добричка – 700 кг, в община Каварна - 596 кг, в община Крушари - 719,6 кг, в община Тервел -748,3 кг, и в община Шабла – 600 кг.

В област Добрич продължава и есенната сеитба за стопанската 2026/2027 година. В областта са засети общо 884 200 декара с пшеница, 180 210 декара с ечемик и 207 900 декара с рапица.Най-големи площи с пшеница са засети в община Добричка- 264 000 декара, следвана от Балчик с 140 000 декара и Генерал Тошево с 122 500 декара. При ечемика водеща е община Добричка -с 46 000 декара, а при рапицата – Генерал Тошево с 627 00 декара.