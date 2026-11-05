Платиха 13 млн. евро за помощи за отопление

13 531 327 евро са разплатен за целева помощ за отопление.

Към 2 ноември в Агенцията за социално подпомагане са получени 430 517 заявления-декларации за отпускане на целевата помощ. Тъй като нормативно регламентирания срок за подаване на заявленията изтече в неработен ден, 2-ри ноември бе и последния ден, в който те се приемаха от дирекциите „Социално подпомагане" в цялата страна.

Общо издадените до момента заповеди за отпускане на помощта за текущия отоплителен сезон са 356 506, а постановените откази са 50 949 броя. В процес на обработка са 22 889 заявления-декларации.

Месечният размер на помощта, определен със заповед на министъра на труда и социалната политика, е 64,39 евро, или общо 321,95 евро за целия период на подпомагане – от 1 ноември 2026 г. до 31 март 2027 г. Целевата помощ за отопление се изплаща на два транша:

За месеците ноември и декември – не по-късно от месеца, следващ месеца на издаване на заповедта за отпускане на помощта;

До 31-ви януари на следващата година - за месеците януари, февруари и март.

С решение на Министерския съвет №744 от 24 септември 2026 г. бе одобрено целевата помощ за отопление с твърдо гориво за отоплителен сезон 2026-2027 г. да бъде изплатена еднократно в пълен размер на най-уязвимите лица и семейства, с цел осигуряване на своевременна финансова подкрепа за осигуряване на отопление за предстоящия отоплителен сезон.

Мярката е насочена към български граждани и семейства, които в заявлението-декларация за отпускане на целева помощ за отопление като вид отопление са посочили твърдо гориво, и към момента на определяне на правото на помощта са без доходи. Хората, които имат право на помощта, са установени служебно.