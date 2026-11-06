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Международна организация по миграция мисия за България обявява публична покана за избор на изпълнител advertorial icon

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С предмет „Логистика и кетъринг за организиране и провеждане на събития” по проект BG65AMPR001-2.001-0005 „Подкрепа за непридружени малолетни и непълнолетни лица, настанени в сигурни зони“  договор №812108-57/02.09.2024 г., проект BG65AMPR001-2.001-0016 "Повишаване на информираността и толерантността на обществото и подкрепа за интеграция" договор №812108 - 60/10.09.2024г., проект BG65AMPR001-2.001-0003 „Информационни центрове за мигранти - подкрепа за социално включване на мигранти в България“ договор №812108-62/10.09.2024 г., проект BG65AMPR001-2.001-0009 „Информация и подкрепа за доброволно връщане и реинтеграция“ договор №812108-63/10.09.2024г. и проект BG65AMPR001-1.003-0001 „Подкрепа за интеграция на бежанци от Украйна“ договор №812108-2/ 30.01.2025г, финансирани по Програмата на Република България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2021 – 2027 г. и процедура BG65ISPR001-3.004-0001 „Повишаване на осведомеността за рискове от трафик на хора и подкрепа за жертви на трафик“ договор  №812108-75/ 30.10.2024г.,  финансиран от Програмата на Република България по  фонд „Вътрешна сигурност“ 2021-2027г.

 

Документацията за участие в процедурата е достъпна на:

Интернет страницата на ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/

Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове https://eufunds.bg/bg

Интернет страницата на Международна организация по миграция в България https://bulgaria.iom.int/do-business-us-procurement

Офертите на заинтересованите лица се подават до 23 59 ч на 23.11.2026 г. чрез интернет страницата на ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/

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