Отложиха изземването на лодкостоянка „Черно море", протестът на варненци остава

Изземването на държавния имот, известен като лодкостоянка „Черно море" на брега на Варненското езеро, насрочено за 6 ноември, се отлага. Причината е, че до терена няма осигурен пътен достъп и Областна администрация – Варна е във фактическа невъзможност да извърши процедурата.

Междувременно заради казуса е обявен протест.

Това съобщиха от Областната администрация, която уточнява, че решението за изземване е окончателно и е потвърдено от Върховния административен съд с решение от 21 април 2026 г. С него е потвърдена заповедта, издадена през февруари 2025 г. от предходния областен управител.

Имотът е частна държавна собственост и според администрацията години наред е използван за търговска дейност без правно основание и без заплащане на наем. На територията му са извършвани и нерегламентирани строителни дейности – изливане на бетон във водите на Варненското езеро и изграждане на постройки. Мястото попада в защитената зона „Варненско-Белославско езеро" от европейската екологична мрежа „Натура 2000".

Още през февруари 2024 г. директорът на „Морска администрация – Варна" е забранил използването на опасните кейови съоръжения.

„Нито общественият натиск, нито заплахите за протести могат да бъдат основание за неизпълнение на влязло в сила съдебно решение", заявяват от Областната администрация. Областният управител Марио Смърков подчертава, че държавният имот не може да се използва безплатно и без правно основание.

От администрацията отхвърлят и твърденията, че казусът противопоставя държавата на рибарската общност. Според тях предмет на действията е неправомерното ползване на конкретен държавен терен, а не рибарският поминък.

На 5 ноември е била отправена покана за среща към трите организации, които претендират за имота, но те са отказали участие, съобщават още от администрацията. Оттам заявяват, че настоящите ползватели ще могат да участват в бъдеща процедура за предоставянето му при равни условия с останалите заинтересовани.

Според Областната администрация изграждането на лодкостоянка или специализиран пристанищен обект изисква предварително изработване и одобряване на специализиран подробен устройствен план. Община Варна е започнала такава процедура през ноември 2025 г., но областната администрация няма информация на какъв етап е тя.

От администрацията посочват именно липсата на осигурен пътен достъп като причина за отлагането на изземването. Така, въпреки окончателното съдебно решение, процедурата няма да се състои на 6 ноември. Очаква се тя да бъде възобновена след осигуряване на необходимия достъп.