Момчета на 19 и 17 г. бяха задържани в Троян, извадили нож в спешен център и ранили двама

Две момчета - на 19 и 17 години от плевенското село Бъркач, бяха задържани за агресия във Филиала за спешна медицинска помощ в Троян, съобщават от ОДМВР - Ловеч.

Това е станало в ранните часове на 4 ноември. Двамата са придружавали пострадал в спешния център, когато са проявили агресия към двама от служителите. Незабавно към мястото е изпратен автопатрул на районното управление на МВР, след което младежите са били задържани.

По случая са назначени експертизи, в РУ – Троян е образувано досъдебно производство за проява на хулиганство по чл. 325, ал. 1 от Наказателния кодекс. Предвижданото по този текст наказание е лишаване от свобода до 2 г., пробация, както и обществено порицание.

Това е първият подобен случай във филиала, но все пак е агресия на работното място, заяви пред БТА завеждащия на филиала д-р Христо Краевски. Според него младите мъже са били във видимо нетрезво състояние, извадили са и нож. Двамата пострадали, единият от които парамедик, са с леки наранявания, каза още д-р Краевски. Те са били освидетелствани от съдебен лекар.

Завеждащият филиала в Троян повдигна и въпроса за охраната в спешните центрове, която, според него, не би трябвало да е фиктивна.