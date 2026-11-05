ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Летенето поскъпна с 15%, Европа се готви за нов шо...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

Задържаха две непълнолетни момчета за грабеж в Нова Загора

Елица Чупарова

Редактор: Елица Чупарова

3352
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Полиция (снимката е илюстративна)
Полиция (снимката е илюстративна)

Две непълнолетни момчета бяха задържани за грабеж в Нова Загора. Това съобщиха от ОДМВР в Сливен.

Сигнал за престъплението е получен на 4 ноември около 17:00 ч. в Районното управление в Нова Загора. 26-годишен мъж е съобщил, че по-рано същия ден в квартал „Шести" е бил нападнат от непознати. След отправени заплахи те са му задигнали пари. След незабавно разследване, служители от участъка установили извършителите. Двете непълнолетни момчета са били задържани за 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство.

Полиция (снимката е илюстративна)

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Радина Боршош в „Неперфектните“: Най-тежката ми битка е със себе си (Подкаст)