Задържаха две непълнолетни момчета за грабеж в Нова Загора

Две непълнолетни момчета бяха задържани за грабеж в Нова Загора. Това съобщиха от ОДМВР в Сливен.

Сигнал за престъплението е получен на 4 ноември около 17:00 ч. в Районното управление в Нова Загора. 26-годишен мъж е съобщил, че по-рано същия ден в квартал „Шести" е бил нападнат от непознати. След отправени заплахи те са му задигнали пари. След незабавно разследване, служители от участъка установили извършителите. Двете непълнолетни момчета са били задържани за 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство.