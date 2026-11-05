Нова специализирана техника получиха русенските доброволци за бедствия и пожари

Община Русе осигури нова специализирана техника за нуждите на своето доброволно формирование. В рамките на проекта „Повишаване готовността на област Русе за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации" беше доставена преносима мотопомпа Rosenbauer fox с номинален дебит 2050 литра в минута при работно налягане 10 бара. Доброволците в Русе имат нова техника. Снимка: Община Русе Доброволците в Русе имат нова техника. Снимка: Община Русе

Модерният уред ще подпомага екипите при гасене на пожари, наводнения и други аварийни ситуации. С него може да се засмуква вода от открити и закрити водоизточници, да се отводняват терени и да се осигурява вода за пожарните автомобили. Мотопомпата ще бъде особено полезна при горски пожари и в труднодостъпни райони, където няма изградена водоснабдителна мрежа или пожарната техника не може да достигне непосредствено до мястото на инцидента.

Част от доброволците към Община Русе днес се запознаха с новото оборудване. Те участваха в демонстрация с мотопомпата и имаха възможност да се убедят в нейните технически възможности.

Проектът се финансира по Програма „Развитие на човешките ресурси" 2021–2027. и цели повишаване готовността за реакция при природни бедствия, пожари и други извънредни ситуации на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в Русе.

Във формированието на Община Русе участват 30 доброволци, чиято оперативна готовност ще бъде повишена чрез изпълнението на проекта. Те ще преминат през специализирани обучения и практически тренировки. Очакваните резултати включват повишени умения и готовност за реакция при бедствия и пожари, подобрена техническа обезпеченост, укрепено взаимодействие между РДПБЗН–Русе и общините, разширен капацитет на доброволните формирования и др