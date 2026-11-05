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Съдът в Пловдив: Основателен е отказът за план на кариерата в Горнослав

Ваня Драганова

Ваня Драганова

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Кариерата над асеновградското село Горнослав. Кадър: Фейсбук
Кариерата над асеновградското село Горнослав. Кадър: Фейсбук

Съветниците са отхвърлили искането, защото в района приоритет е туризмът, а не добивът на инертни материали

Административният съд в Пловдив отхвърли жалбата на фирма "Запрянови - 03" против отказа на Общинския съвет в Асеновград да одобри техническото задание за изработването на подробен устройствен план на кариерата в Горнослав. Местният парламент отхвърли искането за това на 21 май м. г., от фирмата обжалваха, съдът в Пловдив отмени отказа, въпросът стигна до ВАС, който върна делото за ново разглеждане на първата инстанция. 

В жалбата си от дружеството твърдят, че общинските съветници са отхвърлили искането без мотиви. Вторият състав, заседавал по казуса, обаче не е на това мнение, защото в дебата преди гласуването са изтъкнати различни аргументи. Сред тях са твърденията, че концесионният договор на "Запрянови - 03" не е влязъл в сила; че територията, в която се намира кариерата, е горска; че в района е приоритет развитието на туризма и там са скалното светилище Белинташ, Червената скала, хижа "Марциганица", пещерата "Добростански бисер", има и защитен дивеч.  Решението, с което жалбата е отхвърлена, не е окончателно и може да бъде оспорено пред ВАС. 

От години хората пет асеновградски села – Горнослав, Червен, Долнослав, Тополово и Орешец, протестират срещу добива на инертни материали в района. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Кариерата над асеновградското село Горнослав. Кадър: Фейсбук

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