Съдът в Пловдив: Основателен е отказът за план на кариерата в Горнослав

Съветниците са отхвърлили искането, защото в района приоритет е туризмът, а не добивът на инертни материали

Административният съд в Пловдив отхвърли жалбата на фирма "Запрянови - 03" против отказа на Общинския съвет в Асеновград да одобри техническото задание за изработването на подробен устройствен план на кариерата в Горнослав. Местният парламент отхвърли искането за това на 21 май м. г., от фирмата обжалваха, съдът в Пловдив отмени отказа, въпросът стигна до ВАС, който върна делото за ново разглеждане на първата инстанция.

В жалбата си от дружеството твърдят, че общинските съветници са отхвърлили искането без мотиви. Вторият състав, заседавал по казуса, обаче не е на това мнение, защото в дебата преди гласуването са изтъкнати различни аргументи. Сред тях са твърденията, че концесионният договор на "Запрянови - 03" не е влязъл в сила; че територията, в която се намира кариерата, е горска; че в района е приоритет развитието на туризма и там са скалното светилище Белинташ, Червената скала, хижа "Марциганица", пещерата "Добростански бисер", има и защитен дивеч. Решението, с което жалбата е отхвърлена, не е окончателно и може да бъде оспорено пред ВАС.

От години хората пет асеновградски села – Горнослав, Червен, Долнослав, Тополово и Орешец, протестират срещу добива на инертни материали в района.