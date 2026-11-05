Оставиха в ареста мъж, потрошил патрулка и псувал полицаи.

Окръжен съд Кюстендил потвърди определение на Районен съд Дупница, с което е взета най-тежката мярка за неотклонение „Задържане под стража", по отношение на обвиняем, потрошил патрулка в Кочериново.

Д. А. е обвинен за непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред, съпротива срещу орган на властта, изпълняващ задължения по опазване на обществения ред и се отличава с изключителна дързост и цинизъм. Обвинен е и за повреждане на служебен полицейски автомобил. Въззивният състав на Окръжен съд Кюстендил остави без уважение молбата на обвиняемия за по-лека мярка за неотклонение.

От събрания доказателствен материал в хода на досъдебното производство може да бъде направено обосновано предположение за вероятна съпричастност на Д. А. към извършване на деянията, за които му е повдигнато обвинение. Социалната ангажираност на обвиняемия със средата, в която живее, наличието на реална адресна регистрация и установената съпричастност с грижите за жената, с която съжителства и двете им деца, очертават отсъствието на опасност Д. А. да се укрие, както е приел и РС Дупница. Деянията, за които обвиняемият е привлечен към наказателна отговорност в случая, се характеризират с не много висока степен на обществена опасност, но пък са насочени към органи на властта, натоварени с охраняване на обществения ред и гарантиране спазването на правата на гражданите, разкриват склонност у лицето към незачитане на правовия ред и липса на респект към институциите.

Високата обществена опасност на дееца пък, се извежда от поведението му по време на деянието, което със своята арогантност и агресивност стои в основата на последвалите масови хулигански действия, а от друга страна, се обосновава от факта, че хулиганството е извършено в условията на повторност. От съдебното му минало се установява, че е осъждан от РС-Дупница за друго престъпление, което също е представлявало хулиганство и е било насочено срещу полицейски служители. Съдът се съобрази с това въпреки че мъжът е реабилитиран.

Около 01,15 ч. на 26.10.2026 г. полицейски служители от РУ на МВР гр. Рила посетили имот в гр. Кочериново по сигнал за нарушаване на нощната тишина. След отправено устно разпореждане за преустановяване на силната музика полицаите били замеряни с камъни и цигли от няколко лица. 29-годишният Д.А. отправил към служителите на реда обидни думи и закани, като държал метална тръба. Освен това той повредил служебен автомобил, нанасяйки удари с метален стол и счупвайки няколко от стъклата му.