10 месеца затвор за мъж, ограбил глухоняма жена във Варна

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32-годишен мъж ще лежи 10 месеца в затвора за грабеж на глухоняма в кв. „Победа" във Варна. Наказанието е наложено с одобрено от Районния съд споразумение, с което подсъдимият е признал вината си.

Престъплението е извършено вечерта на 22 юни миналата година. Мъжът нападнал жената в гръб и със сила издърпал дамската чанта от рамото ѝ. В нея имало портфейл, лични документи и секретни ключове.

След грабежа той побягнал към близките жилищни сгради. В междублоковото пространство изхвърлил чантата с вещите, които не представлявали интерес за него, и задържал само парите – около 30 лева.

Таксиметров шофьор, преминаващ през района, забелязал видимо разстроената жена, която жестикулирала. Разбрал, че е станала жертва на нападение, и подал сигнал на телефон 112. Малко по-късно полицията открила и задържала извършителя в същия район.

32-годишният мъж е осъждан. Имуществените вреди от грабежа са възстановени на пострадалата.

Той е наказан с 10 месеца лишаване от свобода при първоначален общ режим. Разноските по делото също са за негова сметка. Съдебният акт е окончателен и влиза в сила веднага.