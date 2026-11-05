Иззеха над 600 кг овча лой и млечни продукти на границата с Турция

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Митничари иззеха над 600 кг овча лой и млечни продукти бяха иззети при проверка на ГКПП „Капитан Андреево" на границата с Турция. Акцията е на инспектори от дирекция „Граничен контрол" на Българската агенция по безопасност на храните съвместно със служители на Агенция „Митници".

При проверка на микробус и лек автомобил с българска регистрация, влизащи в страната, е установен нерегламентиран превоз на продукти от животински произход. В микробуса са открити 245 кг овча лой и 50 кг млечни продукти, а в лекия автомобил – още 375 кг овча лой.

Продуктите са иззети и предстои да бъдат унищожени.

От Агенцията по храните посочват, че контролът на граничните пунктове е постоянен и цели да предотврати влизането в ЕС на несъответстващи и потенциално опасни храни и фуражи.