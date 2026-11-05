Ново пространство за култура отваря врати в бившето кино "Полтава" във Велико Търново

Ново пространство за култура отваря врати в емблематичното кино "Полтава" във Велико Търново. Дългият откриващ уикенд започва в петък вечер с изложбата "Интертекст", подчинена на темата на първия културен сезон. Представени са керамични творби от Лора Несторова, живописни платна от Кирил Буховски и видеоинсталацията „Репетиция" от Калин Серапионов. Скулптурите на Лора Несторова са създадени по време на творческа резиденция в Китай. Живописните произведения на Кирил Буховски са вдъхновени от филмови класики от Джеймс Айвъри. Във видеоинсталацията на Калин Серапионов хора застават на една сцена и се опитват да се свържат помежду си.

За да даде на търновската публика клубно пространство, в което културата да бъде възприемана по нов начин, АС² съчетава изложбени зали, сцена за изпълнителски изкуства с киноекран и ресторант.

„Пространството е собственост на „Американски колеж – Аркус". Времената се променят много, излизаме от тази стандартизация, учениците трябва да покажат една готовност за умения на практика. Обучението излиза извън класната стая. На мен винаги ми е било мечта учениците да имат едно място, където да събират целия си творчески потенциал. Да имат пространство, където могат да се изявяват. В неспециализираните училища изкуството е на заден план. Това пространство ще запълни тази ниша", каза Цвета Караиванова шеф на Съвета на директорите на „Американски колеж – Аркус" и собственик на АС².

Клубът ще бъде отворен за всички търновци, а посетителите могат да се насладят на различни културни събития и да съчетаят това с уникално кулинарно преживяване.

Две литературни събития ще може да посети публиката през почивните дни. Първото официалното представяне на списанието Mind Escape(Бягство на ума) водено от неговите автори – учениците от Американски колеж „Аркус", ще бъде на 7 ноември, от На 8 ноември Олга Николова ще представи списанието „Пеат некогаш". В разговора модераторът Данила Райчева ще потърси нишките, които обединяват литературата с всички изкуства и с хората като сбор от знания и усещания за минало, настояще и бъдеще. Входът за проявите е свободен.