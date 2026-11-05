Демерджиев: След 2 месеца шофьорите вече няма да чакат за резултат от лабораторните проби за дрога

До края на годината няма да има проблем със забавяне на лабораторни проби за дрога на шофьорите. Това обяви вътрешният министър Иван Демерджиев в ресорната парламентарна комисия. Сега в София се чака около 3 седмици, в Бургас и Националния институт по криминалистика по 1 месец. Скоро ще бъде открита и лабораторията във Варна, а техниката за нея времено е предоставена на ВМА в града.

От години има проблем с шофьори, които дават фалшиво положителна проба с дрегер на пътя, вземат им книжките и започва разследване на прокуратурата, но след лабораторен тест на кръв се оказва, че не са били дрогирани. Процедурата обаче е бавна и хора остават без работа и книжки за дълго време.

"Има и лоша организация по досъдебните производства. Експертизата вече е готова, но прокурорът се произнася с акт по-късно. Имаме комуникация в и.ф. главния прокурор и уверение времето да се сведе до няколко дни. Голям проблем е и намирането на лаборанти. Не защото няма желаещи. Лаборантите се оказаха назначени по Закона за МВР, трябва да минават тест за физическа подготовка, което е непосилно за тях. Променяме нормативната база за това. Назначили сме допълнително химици в лабораториите. В края на годината няма да има чакащи експертизи", каза Демерджиев.

Попитан за системата за електронна идентификация той отговори, че тя е приета през 2025 г. без забележки и тази дейност би трябвало да е приключила, но имало проблем, който изпълнителят не признавал. Всяка седмица има срещи между представител ина МВР и консорциума, който е изградил системата.

Иначе МВР отчете пред депутатите 8% по-малко регистрирани престъпления от началото на годината в сравнение със същия период на 2025-а, както и 4% повече разкриваемост.

През последните месеци сигналите за престъпления в МВР нараснали в пъти, отчете още министър Демерджиев. Работи се за подаването им електронно, както и за по-бърза обратна връзка хората.