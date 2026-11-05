Искат утре постоянен арест за убийството в Сливен. Полицията: Бяхме само на стъпка след извършителя

Жертвата е мъж на 33 години без криминални прояви. Заподозреният бил осъждан 25 пъти

Бързите и навременни полицейските действия, извършени под надзора на Окръжна прокуратура – Сливен, доведоха до задържането на заподозрян за извършване на тежко криминално престъпления през вчерашния ден, съобщават от пресцентъра на ОДМВР в града. Информация за случая, който бързо доби широк обществен отзвук, представиха на брифинг днес началникът на РУ-Сливен главен инспектор Борис Борисов и говорителят на Окръжната прокуратура прокурор Ваня Белева.

Става въпрос за бившия затворник Иван Радев-Монката. Ето какво бе съобщето на брифинга, без да бъдат споменавани конкретни имена:

Сигнал за прието лице с прободна рана е получен вчера, 4 ноември, около 14,00 часа от спешния център към МБАЛ „Д-р Ив. Селимински в град Сливен". Главен инспектор Борисов обясни следващите стъпки на полицейските служители. Незабавно е изпратени екип от сектор „Криминална полиция" към РУ-Сливен, като при пристигане на място се установява, че лицето е починало - мъж на 33 години без криминални прояви. Установен е очевидец на престъплението, като е посочен евентуален извършител.

Предприети са съответните действия по задържане на лицето. Изградени са пропускателни пунктове на изходите на града. Същевременно са извършени редица процесуално-следствени действия и множество оперативно издирвателни мероприятия, в хода на които е събрана информация, като към 22,00 часа заподозреният е задържан на територията на община Сливен.

Към момента продължават процесуално-следствените действия и работата по случая в рамките на образуваното досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура – Сливен, уточни началникът на районното управление на полицията в Сливен. От събраните до момента данни двете лица са се познавали, били са в близки приятелски отношения, като най-вероятният мотив за извършеното престъпление е финансов, каза още Борисов.

Престъплението е извършено в източната част на вилната зона на град Сливен. По отношение на полицейските действия главен инспектор Борисов беше категоричен: "Ние бяхме на стъпка след извършителя, знаехме посоката в която се движи, с кои хора се среща и как се придвижва." Изключително добрата мобилизация на полицейския състав доведе до бързото му установяване и задържане.

Говорителят на Окръжна прокуратура прокурор Ваня Белева каза, че лицето е привлечено като обвиняем по чл. 116, ал.1, т.12 от НК за извършено убийство в условията на опасен рецидив, предвид многократните му осъждания. За това престъпление в Наказателния кодекс се предвиждат най-тежките наказания – лишаване от свобода за срок от 10 до 20 години, доживотен затвор и доживотен затвор без замяна, уточни прокурор Белева и допълни, че по случая се извършват още процесуално-следствени действия.

Предстои утре Окръжна прокуратура да поиска неговото постоянно задържане.

Малко по-късно от там също излязоха с официално съобщение по случая. То гласи, че Окръжна прокуратура - Сливен задържа за срок до 72 часа И.Р., обвинен в убийство, извършено при условията на опасен рецидив. Той е обвинен за това, че умишлено е умъртвил 33-годишен мъж, като убийството е извършено при условията на опасен рецидив.

Престъплението е извършено на 04.11.2026 година в град Сливен.

Обвиняемият и пострадалият са се познавали и са поддържали близки приятелски отношения. Убийството е извършено с нож в ранния следобед на 04.11.2026 година в източната част на вилна зона в град Сливен. Според събраните към момента доказателства се касае за финансов мотив. Обвиняемият е задържан при проведена специализирана полицейска операция около 22,00 часа на същата дата от служители на ОД на МВР-Сливен. Той е установен в частен дом в село край града.

И.Р. е многократно осъждан - повече от 25 пъти, казаха още от държавното обвинение.