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От АПИ отговориха на сигнала на граждани от Монтана срещу камиони на прохода Петрохан

Камелия Александрова

Камелия Александрова

[email protected]

16180
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Проходът "Петрохан" Снимка: АПИ
Проходът "Петрохан" Снимка: АПИ

"24 часа" помества правото на отговор

Уважаеми г-н Иванов, г-жо Георгиева,

Благодаря ви за изразената активна гражданска позиция по въпроса с организацията на движение, възникнала вследствие на наложителния основен ремонт по АМ „Хемус"! В отговор на вашите въпроси и сигнала до Агенция „Пътна инфраструктура", публикуван и в „24 часа", използвам възможността да дам изчерпателен отговор, който е от интерес на всички български и чужди граждани, които използват Републиканската пътна мрежа.

Използвам правото си на отговор към напълно основателните ви възмущение и въпроси като граждани, но същевременно си давам сметка, че следва да ви отговоря и като представители на местната власт, защитаващи интересите на гражданите в област Монтана.

Уверявам ви, че аз и целият екип на АПИ разбираме и споделяме вашите тревоги и неприятни усещания за пътуването през участъците, които са засегнати заради първия основен ремонт на възловия тунел „Топли дол" от пускането му в експлоатация през далечната 1985 г. – мнозинството от нас са шофьори и, когато не сме на работа, също пътуваме като всички вас и попадаме в идентични на описаните от вас ситуации. Разликата е, че върху нас е и отговорността пътищата да са проходими, безопасни и с нормален трафик.

В самото начало следва да поясня, че към момента проходът „Петрохан" е единствената транспортна връзка, която при благоприятни метеорологични условия може да поеме тежкотоварния трафик. При това, с необходимата уговорка, че това е възможно само еднопосочно, за ограничени периоди от време на натоварен трафик (петък от 15 до 21 ч и неделя от 14 до 21 ч) и ако няма снеговалеж и образуване на заледявания и снежна покривка.

За временната организация на безопасността на движението уведомяваме надлежно обществеността, използвайки следните комуникационни канали:

• Публикуваме информация на официалната страница на АПИ – https://api.bg/ - като се стремим да даваме на информацията за участъка приоритет;

• От 29.10.2026 г. функционира нова система за актуална пътна информация в реално време – https://traffic.api.bg/ - в която отразяваме пълната картина за състоянието на пътищата от РПМ и актуалните данни за трафика. Работим за интегрирането на пълната информация в платформите на фирмите за навигационни услуги и вече имаме пълно отразяване и в тях;

• Темата е от значим медиен интерес има голям брой публикации, които цитират пълната информация за организацията на движението в района на прохода „Петрохан".

Ръководството на АПИ и лично аз като пътен инженер и председател на Управителния съвет е напълно наясно с капацитета на Републиканската пътна мрежа и не бихме прибягнали до решението за преминаване на товарни МПС с тегло над 12 т през „Петрохан", ако имаше друга възможност да не причиним транспортен колапс в пиковите часове в петък и неделя.

В заключение, бих искал да отбележа и взетите мерки, за да се облекчи описаната от вас тежка ситуация:

• В проекта за основен ремонт на тунел „Топли дол" са заложени междинни срокове, при които съоръжението ще бъде отворено двупосочно за целия трафик в периода от 18 декември 2026 г. до 11 януари 2027 г., а трафикът на камиони с тегло над 12 т ще бъде забранен през прохода „Петрохан";

• В ход са и ремонтни дейности по пътя през Искърското дефиле, които ще позволят част от товарния трафик да го избере като алтернатива на прохода „Петрохан" в пиковите часове в петък и неделя.

Уверявам ви също, че АПИ е в непрекъсната координация с всички институции, които имат отношение към осигуряването на пътната безопасност – Пътна полиция, ИААА, ГД „Пожарна безопасност и защита на населението", Дирекция „Национална система 112", местната власт и др. Следим не само своите срокове за изпълнение на ремонта, но и ситуацията по пътното направление и по всяко време сме готови да реорганизираме движението, за да няма инциденти.

С уважение,

инж. Александър Тодоров,

председател на УС на АПИ

05.11.2026 г.

Проходът "Петрохан" Снимка: АПИ

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