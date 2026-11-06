Открито е оръжието, с което е убит Илиян Филипов, синът му поел бизнеса

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33-годишният Костадин Филипов и съдружникът на баща му Пенко Несторов държали здраво холдинга

35 дни след разстрела на бизнесмена се носят слухове за продажби, но от ПИМК ги нарекоха "откровени лъжи"

Намерен е пистолетът, с който на 30 септември в Пловдив бе застрелян бизнесменът Илиян Филипов. Разследващите обаче не дават подробности на този етап. Откриването на оръжието е важно доказателство срещу обвинения Славчо Мегеров, който бе задържан 20 часа след екзекуцията.

Заради бързото му залавяне се появиха много съмнения дали той е извършителят, но

две съдебни инстанции прецениха, че има достатъчно улики срещу него,

макар и косвени.

Разследващите упорито мълчат за оръжието, но в бизнессредите са категорични, че пистолетът е открит в Марица.

Наш репортер засече на 10 октомври как водолази и служители на реда претърсват във водите на реката под панарния мост. Но и тогава запазиха мълчание.

"Застрелял го е в главата, станало е за секунди", обясни криминалист.

"24 часа" потърси отговор от окръжната прокуратура за оръжието, оттам поискаха писмено запитване. На петия ден от държавното обвинение изпратиха становище, подписано от окръжния прокурор Ваня Христева.

"Отказвам да предоставя достъп до обществена информация по заявлението на "24 часа", отнасящо се до досъдебно производство №134/2026 по описа на отдел "Криминална полиция" - ОД на МВР-Пловдив", пише тя.

Според разследващи обаче съзнателно не се оповестяват новите данни, тъй като се пазят като важен коз при бъдещия съдебен процес. ИЛИЯН ФИЛИПОВ СНИМКА: РАДКО ПАУНОВ

Славчо Мегеров е в ареста с окончателно определение на Апелативния съд от 13 октомври т.г. Засега не е правил опит за промяна на мярката си. Адвокатката му Диляна Агова заяви пред "24 часа", че в деня преди убийството клиентът й си

правел изследвания, а резултатите били обезпокоителни

Според обвинението мотивът за убийството са неуредени финансови отношения. Двамата били доскоро съдружници и трябвало да реализират голям инвестиционен проект на територията на столицата, но Мегеров бил отстранен.

Илиян Филипов беше крупен бизнесмен не само в Пловдив, но и в страната. На името му се водят над 70 фирми, а бизнесите му са много. 35 дни след смъртта му мнозина си задават въпроса ще оцелее ли бизнеизперията ПИМК без него?

Тя разполага с над 3000 служители, 1500 влекача и 2000 ремаркета. Притежава кариери за добив на инертни материали и асфалтови бази. Развива мащабна строителна дейност чрез "ПИМК билд", като вдига комплекси в Пловдив и София. Към холдинга е и "ПИМК рейл" с 9 локомотива и над 200 вагона.

Илиян Филипов не е едноличен собственик на бизнесимперията. Негов съдружник от самото създаване на компанията преди 26 години е Пенко Несторов. Той е брат на съпругата на Филипов Кремена.

"Вярно е, че ролята на Пенко никак не е малка, но

моторът в компанията беше Илиян. Той успяваше да осигурява големи обществени

поръчки,

с които захранваше бизнесите си. Без него ще е трудно за холдинга", говорят в деловите кръгове на Пловдив.

Плътно в мениджмънта е зает 33-годишният син на Филипов от първия му брак - Костадин.

Служители във фирмите на покойния Филипов на този етап са категорични, че работата продължава на пълни обороти.

"Костадин пое бизнеса и е много адекватен. От 15-16-годишен е ангажиран във фирмите на баща си и е много наясно с нещата. Нямаше нужда от време да навлиза в делата", твърдят пред "24 часа" хора на високи позиции в ПИМК.

Все пак признават, че има период на напасване, защото Илиян Филипов е бил двигателят. Но сега синът му Костадин и шуреят му Пенко Несторов държали здраво юздите.

Появиха се слухове, че Кремена Филипова искала да продаде дяловете си във фирмите на покойния й съпруг, а брат й Пенко Несторов бил категорично против

В официална позиция от ПИМК нарекоха тези твърдения "откровени лъжи".

"Екипът и ръководството остават единни", заявиха от холдинга.

Според бизнесмени обаче над ПИМК тежат големи кредити

Споменават се суми от порядъка на 200-300 млн. евро и не били изключени затруднения в обслужването им. Твърди се, че към момента малка част от тировете били ангажирани на външния пазар. Причината за това била, че в последно време Филипов не наблягал на автотранспортния бизнес. "ПИМК рейл" пък превозвал товари само по направлението България - Турция. Хиляди изпратиха бизнесмена на погребението му на 7 октомври. СНИМКА: РАДКО ПАУНОВ

Проблеми имало и в строителството със забавени жилищни сгради. Клиенти чакали, за да се нанесат, но не можели, защото кооперациите не били въведени в експлоатация.

На този етап е сигурно само, че наследниците на Илиян Филипов се отказват единствено от издръжката на ФК "Ботев" (Пловдив), чийто спонсор беше той.

Семейството на покойния бизнесмен стои далеч от прожекторите

и пази личния си живот. Голямата му дъщеря Александра е завършила бизнесмениджмънт в "Риджънт юниверсити" в Лондон през 2025 г. След дипломирането си се е завърнала у нас и се занимава с маркетинг и бранд мениджмънт.

Имала собствено студио за създаване на съдържание за социалните мрежи и дизайни за брандове. По-малката сестра Николета е още ученичка.

Публична тайна е, че 53-годишният Филипов е имал извънбрачна връзка. Във фаталната вечер с бременната му приятелка Людмила Рачева са били на стадион "Христо Ботев" и са гледали мача България - Естония. След това тя се прибрала в жилището си в район "Западен", а той потеглил към близкото село Марково, където живеел.

В кооперацията Рачева видяла мъж с маска и качулка и с пистолет в ръка и пръст на спусъка. Тя веднага се обадила на Филипов и той поел обратно към нея. Влязъл в сградата и след минути Людмила чула изстрел. Взела нож, за да има с какво да се защити, и когато слязла,

открила окървавения труп на Филипов

Очаква се тя да роди скоро. Според близки, преди да бъде погребан, е взет генетичен материал от Илиан Филипов и бащинството може да бъде доказано.

"Не бяхме много близки, но ми е мъчно за него. Дори наскоро го сънувах. Попитах го: "Какво става, Илияне?". А той ме хвана за ръка и отговори: "Блуждая по улиците", разказа крупен бизнесмен пред "24 часа". И отиде да запали свещ на гроба му.