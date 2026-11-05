Обвиниха мъжа, стрелял от терасата с газов пистолет в столичния квартал "Младост"

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Софийска районна прокуратура обвини и задържа мъж, стрелял с газов пистолет в столичния квартал Младост 3.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 04.11.2026 г. около 21,00 ч. в ж.к. "Младост" в гр. София, обвиняемият М.П. извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото.

Обвиняемият излизал четири пъти на терасата и стрелял с газ-сигнален пистолет във въздуха. Деянието му се отличава с изключителна дързост. Първоначално бяха задържени още един мъж и една жена по случая, но те не са обвиняеми.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление 325, ал. 2 вр. ал. 1 от НК.

С постановление на наблюдаващ прокурор М.П. е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане в съда за определяне на мярка „задържане под стража" спрямо обвиняемия.