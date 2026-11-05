Николай Найденов: В Конституцията ще предложим да може ВСС да се избира и с падащо мнозинство

В Конституцията ще предложим падащо мнозинство за избор на членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квото. Той ще се прилага само за деблокиране - ако преди това не се съберат 160 гласа в Народното събрание. Тази идея представи пред Би Ти Ви правосъдният министър Николай Найденов.

Това ще е само една от идеите, които правителството ще предложи за промени по начина на избиране на ВСС. Всички те са европейски механизми, каза Найденов. И даде пример, че падащото мнозинство може да е 3/5 - 144 депутати. Друга идея е служебно ВСС с участието на президента, обясни правосъдният министър. И добави, че в Конституцията ще променят и начина, по който се избира служебното правителство.

В управленската програма на кабинета е заложено и приемането на изцяло нов Наказателен кодекс. Преди това обаче щял да се променя и сегашния. До края на годината ще се приеме нов закон за отнемане на незаконно придобитото имущество. С него, действаща антикорупционна комисия, както и такава, която отнема незаконно придобито имущество и работеща прокуратура щяла да се бори корупцията.

За избора на нови членове на ВСС и правел ли е кастинги в кабинета си Найденов каза, че това не е вярно. И посочи, че след като бившият временен главен прокурор Борислав Сарафов е изразил такава теза в позицията си, която изпратил само до медиите, но не и до институции, Прокурорската колегия на ВСС се самосезирала. Изпратили изявлението на Сарафов във Върховната прокуратура, а оттам то отишло в Софийската градска прокуратура.

В същото време още в началото на юли министър Найденов поиска отстраняването на шефката на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова, след като стана известно, че е пътувала в един автомобил с Пепи Еврото и то след като скандалът "Осемте джуджета" вече беше известен. Прокурорската колегия отхвърли искането му.

"С учудване разбрах, че те могат да се самосезират по медийни публикации, но смятам да им изпратя всички публикации за евентуални престъпления, извършени от членове на прокурорската колегия на ВСС. Да видим дали ще се самосезират", каза правосъдният министър. И посочи, че един от членовете й е декларирал 1,4 млн. лева в брой. Това е малко странно, затова предложих те да проверят произхода на тези средства, каза Найденов.

"Кое от моите действия говори за обвързаност с който и да е главен прокурор", каза Найденов, запитал дали е свързан с бившия главен прокурор Сотир Цацаров.