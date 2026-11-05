Музикалното в Пловдив получи първи транш за ремонт, за да могат да танцуват балерините

Това става след сигнал на депутата Чило Попов до областния на Пловдив Георги Янев, кмета Костадин Димитров и министъра на културата Евтим Милошев

Пловдивското музикално училище получи първи транш от 165 хил. евро за започване на ремонт, който да позволи на малките балерини да танцуват. Това става след сигнал на депутата Чило Попов от "Демократична България" до министъра на културата Евтим Милошев, областния управител на Пловдив Георги Янев и кмета Костадин Димитров.

В края на септември в депутатската приемна на Чило Попов идва Ангелина Пашалийска, родител на дете, което иска да учи балет в Пловдивското музикално училище, разказва бившият депутат Манол Пейков в своя фейсбук профил. Именно той споделя за казуса в социалните мрежи. Според Пейков в училището отдавна не достигат зали за репетиции, поради което за балетната паралелка годината е обявена за нулева и не са били приемани ученици.

"По-любопитното в случая е, че училището разполага с готов проект за изграждането на студия и класни стаи в подпокривното пространство на сградата и ръководството от години се бори за осигуряване на финансиране от Министерство на културата, което е принципал. Особено тревожна е новината, че строителното разрешение изтича след броени месеци – през януари 2027-а година", пише Пейков.

Той споделя, че колегата му от ДБ Чило Попов се е активирал след срещата си с Ангелина Пешалийска и е подал сигнали до министерството на културата, областната управа на Пловдив и кмета Димитров. След това директно пита министър Милошев по темата на заседание на културната комисия в Народното събрание.

Кметът не отговаря. Областният управител Георги Янев, обаче, реагира светкавично и сам пише писмо до министъра. Министърът също се ангажира и насочва Чило към своята заместничка, г-жа Марина Василев, с която Чило провежда пространен и задълбочен разговор. Само месец по-късно, резултатът вече е налице", разказва още Манол Пейков.

В профила си той споделя скрийншот от съобщение, което е получил от директорката на Музикалното училище вчера. От него става ясно, че е бил получен първият транш от 165 хил. евро за старта на ремонта. Така той може да стартира незабавно, отчита Пейков.

"Имаме думата на заместник министъра, че останалите малко над €600,000, необходими за завършване на проекта, са предвидени в бюджета за следващата година", допълва той. И отправя специални благодарности към майката за будната гражданска позиция, както и на Георги Янев, Евтим Милошев и Марина Василев за "светкавичната реакция и адекватното и незабавно съдействие за осигуряване на средствата".

"А когато пак ме попитате кое ме мотивира да си "губя времето" с политика – имам готов отговор: един подобен ПРОБИВ в стената от безразличие (пък макар и постигнат не от мен, а от колега, за чийто избор активно и убедено съм лобирал) за мен т е ж и повече от всички грубости, клевети и обиди, понесени по време на почти петгодишното безвремие, което прекарах в парламента", категоричен е бившият депутат.