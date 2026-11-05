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Задържаха рецидивист за бой над жена си в село Новачене, бил под домашен арест

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Мъжът вероятно ще се върне в затвора. СНИМКА: Pixabay
Мъжът вероятно ще се върне в затвора. СНИМКА: Pixabay

Задържаха рецидивист за бой над жена в село Новачене, бил под домашен арест.

Той е обвинен за причиняване на телесна повреда в условията на домашно насилие в село Новачене и е задържан под стража.

Под ръководството на Районна прокуратура – Ботевград се води досъдебно производство за причиняване на телесна повреда при условията на домашно насилие.

В качеството на обвиняем по делото е привлечен Д.К., на 30 години.

В хода на разследването е установено, че на 30.10.2026 г. в с. Новачене, община Ботевград, в частен имот Д.К. нанесъл удари с юмруци и ритници в областта на главата и тялото на Б.Б.

В резултат на нанесените удари на пострадалата са причинени болка и страдание, изразяващи се в кръвонасядания и охлузвания.

Деянието е извършено в условията на домашно насилие – Д.К. и пострадалата живеели в едно домакинство във фактическо съпружеско съжителство и имат общо дете.

Обвиняемият Д.К. е многократно осъждан, като за част от престъпленията му са били налагани наказания „лишаване от свобода", които е изтърпявал ефективно.

Спрямо него е налице висящо досъдебно производство, наблюдавано от прокурор при Окръжна прокуратура – София, по което има качеството на обвиняем. По това дело му е била взета мярка за неотклонение „домашен арест". Именно в периода на изпълнение на тази мярка той е извършил и настоящото престъпление.

По искане на Районна прокуратура – Ботевград спрямо обвиняемия Д.К. е взета мярка за неотклонение „задържане под стража".

Разследването по делото продължава.

Мъжът вероятно ще се върне в затвора. СНИМКА: Pixabay

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