Кибератака засегна сайт, свързан с военната сфера

Сайт, свързан с военната сфера, е станал обект на кибератака от хакерската група APТ - 29. Това съобщи в блога си компанията за киберсигурност Sekoia. Става ясно, че хакерската група се свързва с руското разузнаване.

От Sekoia не посочват коя е била мишената в България. Но сред целите на атаката са били компрометирането и клонирането на няколко популярни сайтове у нас, в Чехия, Украйна и САЩ.

В българския случай проникването не е променяло шаблона на страницата, а е добавило зловредния код към съществуващ легитимен JavaScript файл, за да внедри зловреден код. Сред засегнатите са сайт на украинска газодобивна компания, американската химическа индустрия, както и на европейска крайнодясна партия.

Операциите са били засечени от базираната във Франция Sekoia в средата на октомври тази година. Те са били насочени към системите на Android и iOS. Кибератаката е направена чрез компрометиране на верига за доставки на украинска услуга за уеб анализи.

Не е ясно дали нападателите са преследвали конкретни лица, или са се стремили да съберат възможно най-много информация от незащитени мобилни устройства, съобщават от френската фирма. Работи се с националните екипи за реагиране при компютърни инциденти. На сайта на българския екип няма информация и предупреждение за атаката.

Напоследък в цяла Европа зачестиха кибератаките срещу хладилници в супермаркети и кръвни банки. Няколко регионални кръвни банки във Франция са били засегнати от кибератака на 2 ноември, съобщи днес френското здравно министерство, като подчерта, че няма щети по съхраняваните в центровете кръвни продукти, предадоха Франс прес и Ройтерс.

Инцидентът стана след кибератаки, които принудиха магазини в осем европейски държави да унищожат големи количества хранителни продукти, след като хакери манипулираха хладилните им системи, посочва АФП. Аналогични хакерски нападения засегнаха преди три седмици десетки супермаркети във Франция.

Тези инциденти станаха на фона на нарастващи обвинения към Русия за различни т. нар. хибридни атаки, отбелязва АФП.