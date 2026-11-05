Започва реконструкцията на правоъгълния фонтан пред Община Русе

Община Русе започва реконструкцията на правоъгълния фонтан в Централната градска градина, разположен пред сградата на местната администрация. Строителната площадка ще бъде открита на 6 ноември, с което ще бъде дадено начало на строителните дейности по обекта.

Проектът предвижда обновяване на съществуващите инсталации и надграждане на визията на водната картина и ефектите на фонтана. Съоръжението се състои от три каскадно преливащи водни обема, чийто досегашен облик ще бъде максимално запазен. Предвижда се подмяна и осъвременяване на фонтанните дюзи, монтиране на подводно LED осветление и въвеждане на централизирано управление на системата.

Реконструкцията обхваща също оптимизиране на захранването и отвеждането на водата, както и обновяване на електрическата, аспирационната и вентилационната инсталации. Целта е да се подобри работата на съоръжението и да се създадат условия за по-разнообразни водни и светлинни ефекти, като същевременно се съхрани характерният му вид. Предвидено е на по-късен етап фонтанът да бъде оборудван и със звукова система, която ще позволява съчетаването на водните и светлинните ефекти с музикален съпровод. Срокът за приключване на дейностите е 60 календарни дни.

За обекта са изготвени и одобрени инвестиционни проекти, издадено е разрешение за строеж и е получено становище от Министерството на културата.