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Иван Ангелов: В бюджета няма предложение пари от втората пенсия да отидат в НОИ

Димитър Мартинов

Редактор: Димитър Мартинов

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Иван Ангелов КАДЪР: БНТ
Иван Ангелов КАДЪР: БНТ

Видяхме хвърчащ лист, който всеки може да напише и снима със своя телефон.  Това не е документ и подобно предложение няма да има в държавния бюджет. Това каза пред БНТ зам. шефът на парламента и депутат от "Прогресивна България" Иван Ангелов. Той визираше показаната от "Демократична България" страница, според която 2,5% от втората пенсия да бъде прехвърлена от частен фонд към НОИ.

Правителството не е заявило такова намерения, категоричен бе Ангелов. Той не навлезе в подробности за новия бюджет, който ще бъде представен утре. Посочи, че 3-те доклада на Сметната палата показаха какво е реалното състояние на държавата. "Те доказват финансовия разгул и разхищението на средства през последните години. Имаме срок от Европа в следващите 3 години да направим необходимите структурни реформи, че да влезем в дефицит от 3%. Със сигурност и това ще видим утре в бюджета", каза Ангелов.

Той не се съгласи, че управляващите не налагат реформи. България влязла неподготвена в еврозоната, което довело и до ръста на цените. За инфлацията обаче допринесли и войните в Украйна и Близкия изток.

Оттук нататък следва да се видят точните параметри на бюджета, да минат през дискусия и комисии, за да видях хората, че правителството мисли за тях, каза Ангелов. И посочи, че в бюджета ще има антиинфлационни мерки.

Иван Ангелов КАДЪР: БНТ

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