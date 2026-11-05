Ганчо е най-големият български охлюв, обожава да се къпе под чешмата

Ганчо от Разград е истинска атракция в дома на собственичката си Павлина Атанасова, където дели квартирата си с още трима слузести гиганта. Черупчестият любимец с шампионско тегло е представител на вида гигантски африкански горски охлюв и заема цялата длан на собственичката си.

Павлина се запознава с необичайните мекотели по време на изложение в Разград преди 4 години, а преди 2 години нейна приятелка успява да я снабди с екзотичния вид. Оттогава компанията се разраства и вече е четиричленна. Освен Ганчо в аквариума живеят Калитко, Морду и Бомбур, които си имат всичко необходимо за комфортен охлювен живот.

"Тези мекотели са много симпатични и хората винаги се впечатляват от тях. Охлювите са активни предимно вечер и са много дружелюбни", описва домашните си любимци Павлина.

След вечерните новини Ганчо и компания се раздвижват, тръгват да пълзят, да общуват помежду си и да търсят вечерята си. Трапезата им е изискана и разнообразна. Охлювите обожават да похапват краставици, тиква, тиквички, марули и дори варени яйца. За здравината на внушителните си черупки получават сепиева кост и яйчени черупки. Истинският хит обаче е банята! Оказва се, че Ганчо и компания са големи фенове на водните процедури.

"Много обичат да ги къпем под чешмата. Сами си излизат от къщичките и се навират под струята. Дават да ги галиш по тялото, не се крият", допълва Атанасова.

Въпреки внушителните си размери охлювите са напълно безобидни и не хапят. Любопитен факт е, че имат така наречената радула (стъргало). Това е уникален орган, който изпълнява ролята на език, покрит със стотици микроскопични зъби, който служи за остъргване, раздробяване и улавяне на храната.

Повече по темата четете в bgdnes.bg