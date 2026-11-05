Само по курортите надписи на латиница, иначе солена глоба (Обзор)

Законът на "Възраждане", подкрепен от мнозинството, 18 депутати от ГЕРБ и 3-ма от ПП и ДБ, забранява дори на Външно да добави на табелата си Ministry of Foreign Affairs

Отнася се и за указанията по пътищата - на софийското околовръстно не може превод, а фонетичното изписване Sofia-yug

Не може да се изпише Ministry of Foreign Affairs, защото е на английски - на чужд език.

Това обяви от парламентарните кулоари лидерът на “Възраждане” Костадин Костадинов ден след като парламентът прие на 1-о четене внесения от групата му Закон за българския език. Преводът дори на табелата на външното министерство е недопустим, защото българският е единственият официален в републиката, отсече той.

“Употребата на чужд език е допустима при условията на специален закон или когато се отнася до търговска или туристическа дейност, което важи за курорти, бизнеси и така нататък. Не говорим за автоматичен пренос на български фрази на латиница, защото това не е разрешено от Закона за транслитерацията. Той урежда само български географски имена, исторически личности, културни реалии, например Рилски манастир, и термини с български произход в съответната научна област”, обясни Костадинов.

Новият закон само регламентирал това - че за устните и писмените изрази, съобщения, обозначения и надписи в публичното пространство, включително върху сгради, превозни средства, униформи на длъжностни лица, се използва само български език.

Партията му внася проекта от години, но тази сряда той изненадващо бе одобрен, след като 121 депутати от управляващата “Прогресивна България” го подкрепиха, както и 18 от ГЕРБ, 2-ма от ПП (Айлин Пехливанова и Богомил Петков) и съпредседателят на ДБ Божидар Божанов.

Бившият образователен министър Красимир Вълчев, Йорданка Фандъкова и Тома Биков бяха сред депутатите от ГЕРБ, одобрили промените. Лидерът Бойко Борисов, експремиерът Росен Желязков и бившият външен министър Георг Георгиев - сред тези, които не участваха в гласуването.

Част от текстовете напомнят проект от 41-ото НС с вносители Станислав Стоилов и Огнян Стоичков от “Атака”. С тях се забранява преводът на надписи на обществени места, но се налага т.нар. шльокавица - писане на български думи с латински букви.

Лидерът на “Възраждане” се оплака, че сега Законът за транслитерацията не се спазва. “Когато имаме географски названия, включващи примерно “София-юг” или “Перник-север” - говорим за указателни пътни табели и знаци, те трябва да се изписват на латиница Sofia-yug, а не Sofia-south. Само че на нашите пътни табели се пише на английски! Това вече е нарушение на закона, което, между другото, се наказва с глоба от 400 до 800 лв. и имуществена санкция от 2000 до 5000 лв.”, заяви Костадинов, посочвайки размера им в левове, не в евро.

В текстовете, приети на първо четене, не се разписват конкретни санкции, а се препраща към реда на Закона за административните нарушения и наказания. Предвижда се МС да ги уреди в подзаконов акт.

Срокът за предложения преди окончателното приемане на закона е три седмици.