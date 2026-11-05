1085 е издръжката за живот - мираж за 1/2 от работниците (Графика)

Само за храна трябват 333 евро

Хлябът, зеленчуците, дизелът и бензинът ни са с най-голям скок в ЕС

За да живее човек нормално и с минимални лишения, е нужна заплата от поне 1085 евро. Живеещ сам трябва да получава чисто 842 евро, а

за тричленно семейство са нужни 1516 евро

общ нетен доход. Това показват данните на КНСБ за третото тримесечие. За година сумата се е вдигнала с 51 евро за един човек и с 92 евро за семейство с дете.

Притеснителен е фактът, че над половината от осигурените лица живеят с пари под нужните. От 2,68 млн. трудещи се 1,5 млн. души са с доход под 1085 евро бруто (842 евро чисто). Минималната заплата сега е 620,20 евро, а догодина ще е 660. Получават я 527 666 българи. Тоест, в момента на тях не им стигат 222 евро, за да живеят нормално.

Само за храна на човек са нужни 333 евро. Хранителните стоки са поскъпнали с 0,4% за тримесечие, но на годишна база скокът е 5,3%. (Виж инфографиката.)

Наемите са се вдигнали с 8%

за година. Фризьорските услуги - с 11,5%, а при мъжкото подстригване дори с 16,2%.

Хлябът през септември тази година спрямо същия месец на 2025-а е поскъпнал с 1,5 на сто при средно за ЕС 0,4 на сто. Зеленчуците са нагоре със 7,4%, докато средното поскъпване в ЕС е 4,7%. Дизелът у нас е с 55,3% по-скъп на фона на увеличение средно с 40,1% в ЕС. Бензинът ни също е поскъпнал повече от средноевропейските нива - с 33,9%, а в останалите страни е с 27,3%.

Това поскъпване на горивата не е обосновано, в ЕС няма такова нарастване, въпреки че влиянието на геополитическата обстановка е еднакво за всички държави, коментира Виолета Иванова.

През септември газът поскъпна с 34,5% на годишна база, като цената достигна 41,60 евро/МВтч. Токът за бизнеса е с ръст от 77,3% на годишна база, което според експертите от КНСБ е предпоставка за пренасяне на част от увеличението върху цените на стоките и услугите, както и за засилване на инфлационния натиск до края на годината.

Доходите у нас са 68% от средните за ЕС, докато цените на храните вече са 91% от европейските.

Около 1,8 млн. българи са енергийно бедни

Затова КНСБ настоява за преразглеждане на схемата за компенсиране на бизнеса заради нарастващите цени на електроенергията.

Общо разплатените до момента помощи за текущия отоплителен сезон са в размер на 13 531 327 евро. До момента подкрепа е отпусната на 356 506 души, а отказите са 50 949 на брой. В процес на обработка са още 22 889 заявления-декларации. Месечният размер на помощта е 64,39 евро, или общо 321,95 евро за цялата зима.