Въпросът за проект около Гюров на пауза – първо битките около бюджета, после десните правят анализ на вота (Обзор)

Костов убедил Борисов да се подпише в негова подкрепа на балотажа

Държавният бюджет и изборът на парламентарната квота във ВСС са причината “Продължаваме промяната” и “Демократична България” да сложат на пауза следизборните анализи и планове. И двете формации не съобщават за свикване на заседания, за да направят оценки на вота - има по-належащи проблеми в следващите няколко дни, обясняват оттам.

След привлечените 750 хил. гласа от Андрей Гюров, зад когото ПП, ДБ, а и към 150 хил. избиратели на ГЕРБ застанаха, се заговори за възможен нов проект. Както и че той се очертава като десния кандидат за кмет на София на местните избори идната есен. Именно в столицата (единствено в нея) той пребори Йотова.

Това би било не политическо, а обединение на ценности, коментира самият Гюров в изборната нощ. Оставам близо до всички - така двусмислено завърши посланието му, отправено през фейсбук в понеделник. Оттогава не е имал публични изяви.

“Предполагам, че г-н Гюров в момента има нужда от поне няколко дни почивка, да подреди нещата за следващия етап”, лаконичен бе зам.-председателят на ПП акад. Николай Денков на въпрос за бъдещите планове на Гюров. В четвъртък той отказа да отговаря дали биха работили за издигането на някогашния шеф на парламентарната група на “Промяната” в София. Нито дали се задава нов проект около Гюров.

“След като приключиха изборите, ние си гледаме “Продължаваме промяната”. Предстои избор за ВСС, приемането на държавен бюджет. Имаме наши си задачи. Предстоят и много закони, например в образователната сфера има изключително притеснителни неща, това са нашите приоритети. Въпросите към г-н Гюров ги задайде към г-н Гюров”, апелира академикът.

От “Демократична България” също обясниха, че анализът на изборите, стратегията и постигнатите резултати тепърва ще се правят. А местните избори още не са на дневен ред.

Очакванията за нов проект около Гюров допълнително се подсилиха от общата декларация преди балотажа в негова подкрепа на знакови десни политически фигури - бивши държавници, сред които Петър Стоянов, Иван Костов, Бойко Борисов.

Костов е убедил лидера на ГЕРБ да подпише, издават запознати.

