Освободиха без обвинения задържания шеф на "Булметал" Кольо Атанасов

Освободиха без обвинения шефа на завода "Булметал" Кольо Атанасов. Той и още трима бяха задържани в Гурково при специализираната акция на СДВР и ГДБОП. Те прекараха по-малко от денонощие в ареста, а полицията не е искала от прокуратурата да бъдат обвинявани.

Полицейските екипи блокираха производствената база и дома на бизнесмена, а основната линия на разследването е свързана с незаконно проследяване – търсят се т.нар. тракери.

Адвокатът на бизнесмена Валентин Димитров потвърди, че на нито един от задържаните не са повдигнати обвинения. До арестите се стигна късно в сряда, когато екипи на столичната полиция и антимафиоти отцепиха производствената база на предприятието и дома на Атанасов.

Разследването е насочено към незаконно следене и използване на специални технически средства за негласно събиране на информация. По време на обиските са търсени проследяващи устройства, като са иззети компютри, мобилни телефони и друга техника за експертизи. Проверява се и евентуална връзка между проследяването и посегателство срещу бившия градоначалник.

По-рано през деня работници от завода и жители на града организираха спонтанен протест и блокираха движението през Хаинбоаз в защита на Атанасов, съобщи "Евроком".

„Булметал" АД е една от най-големите български компании за производство на метални опаковки, а Кольо Атанасов е нейният основател, дългогодишен изпълнителен директор и мажоритарен акционер с дял от над 75%

Към момента четиримата освободени са с чисти досиета, а разследващите органи продължават работата по изясняване на ролята на всеки от тях чрез назначените технически експертизи.