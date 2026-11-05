Нанков: Как може планов пътен ремонт, включващ асфалтови работи, да започва през ноември?

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Как е възможно планов пътен ремонт, включващ асфалтови работи, да започва през месец ноември?

Това попита в социалните мрежи депутатът от ГЕРБ Николай Нанков, според когото "евтиния популизъм" на регионалния министър Иван Шишков ще струва скъпо. По-рано Нанков отправи критики към работата на Шишков в министерството и го обвини, че е пропилял половин година в медийни изяви, вместо да задвижи нови тръжни процедури за пътните дейности.

Сега Нанков отправя въпрос защо ремонтните дейности на конкретен път започват през студените месеци. Ето какво казва той:

"Когато вече е въведен режим на зимно поддържане на републиканската пътна мрежа.

Защо преди ремонта се поставя и заплаща нова маркировка? Явно фрезата ще работи по-гладко по прясната боя

Защо се подменят в цялост ограничителните системи (мантинелите) на пътя, след като отговарят напълно на всички изисквания и са в експлоатационна годност?

Някой пак е планирал докато спи или просто е решил да профука едни пари..."