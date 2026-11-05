Мистериозен арест на бизнесмена Кольо Атанасов вдигна Гурково на протест, МВР разследва незаконно следене на хора

Работодател №1 в региона от години е в тежък конфликт с бившия кмет Мариан Цонев, който станал свидетел срещу съпартийците си - кметовете на Белица и Сунгурларе

Мистериозен арест на работодател номер 1 в Гурково изкара на протест стотици жители на малкото градче в четвъртък и дори блокираха за кратко Прохода на републиката. Кольо Атанасов е собственик на “Булметал” АД, както и на два завода в Европа. При него работят над 300 души. В сряда вечерта полицаи от СДВР и ГДБОП претърсиха офисите и дома на Атанасов. Той е задържан с още 3-ма души. Отведени са в София.

“Засега няма обвинени, проверява се съпричастността на задържаните. Иззети са проследяващи устройства, на които са назначени експертизи. Имаме предположения, но след експертизи ще стане ясно за какво са използвани”, каза директорът на СДВР Николай Пелтеков в четвъртък, когато с министър Иван Демерджиев и над 50 полицаи дариха кръв в столична болница.

Софийските криминалисти работили по случая в Старозагорско, защото сигналът бил подаден в столицата. Късно в четвъртък полицията е представила в прокуратурата протоколи за претърсване,

но не и доклад за задържани лица и предложения за обвинения,

научи “24 часа”. Късно в четвъртък Атанасов и останалите бяха освободени.

Кольо Атанасов е известен с конфликта си с бившия кмет на Гурково Мариан Цонев, управлявал града от 2019 до 2023 г., както и със сина му Георги. Бизнесменът и бившият кмет редовно са подавали сигнали един срещу друг, а Цонев беше подсъдим и за купуване на гласове. Той спечели изборите като кандидат на ДПС, а според депутата от партията и бивш вътрешен министър Калин Стоянов сега е свидетел срещу кметовете на Белица и Сунгурларе Радослав Ревански и Димитър Гавазов, обвинени за корупция с обществени поръчки.

“Колегата Халил Летифов подаде подробен сигнал до Софийска градска прокуратура, в който се описват изключително притеснителни обстоятелства за криминално проявени лица от Гурково. Въпросните лица, с цел да “изчистят” множеството досъдебни производства и преписки срещу тях, дават неверни свидетелски показания и сведения срещу хора от ръководството на ДПС, включително кметове, областни председатели и активисти на партията. Става въпрос за баща и син – Мариан и Георги Цоневи. Мариан Цонев е основен “кошаревски свидетел” в скалъпеното досъдебно производство, по което като обвиняеми са привлечени Радослав Ревански, Димитър Гавазов и Христо Широков (кметът на Белица, кметът на Сунгурларе и областният координатор на ДПС в Бургас - бел. ред.). Според информацията, която сме анализирали, въпросните две лица са забъркани в повече от 40 досъдебни производства, прокурорски преписки и сигнали за

финансови измами, злоупотреби, побоища, подкупи, палежи,

лъжесвидетелстване, нанасяне на телесни повреди, опит за убийство и други престъпления”, обяви Калин Стоянов в понеделник. Протестиращи затвориха прохода на Стара планина за 30 минути.

В Гурково неофициално се говори, че сигналът срещу Кольо Атанасов е точно от враговете му Мариан и Георги Цоневи. В деня след акцията на МВР в офисите и дома на Атанасов МВР шефът Иван Демерджиев не коментира темата въпреки публичните си изяви в парламента и в болницата.

В същото време един от протестиращите в защита на Кольо Атанасов беше Даниел Димов, който е местният председател на “Прогресивна България”.

“Тук съм като граждадин, за да изразя несъгласието си за начина, по който беше направено всичко това. Може би има причини, но цялото това мълчание не е нормално. Трябва да има прозрачност”, каза Димов на протеста. “5 години този човек беше подлаган на репресии от местната власт, искаха да му отнемат бизнеса. Това нещо продължава. Беше арестуван по загадъчен начин. Къде е в момента Кольо Атанасов? Адвокатите нямат информация. Мотивите са, че е готвил атентат? Какви са събраните улики и доказателства? Преровили са дома на Атанасов, той има 4 деца. Семеен, християнин, до 3 и половина са били у тях. Няма яснота какво се случва”, казва Валентин Ангелов, който е мениджър във фирмите на Атанасов. Съпругата и един от синовете му също бяха на шествието. “Задържаха ни, казаха да не мърдаме. Нямаше прокурорска заповед. Нищо не откриха вкъщи. Трябваше да кажат защо са там, не казаха какво търсят.

За жалост, мутренските времена продължават,

коментира синът на задържания бизнесмен.

Освен базата в Гурково компанията на Кольо Атанасов притежава и два машиностроителни завода в Италия и Германия, за които се знае, че конструират и произвеждат оборудване и инструменти за всяко специфично производство. Общо с българските работниците и специалистите служителите са около 500. Атанасов е известен с това, че привлича в Гурково и работници от чужбина. Още през 2015 г. от Украйна тук пристигнаха бесарабски българи, като Атанасов е казвал, че има роднини сред тази общност. Освен работа бизнесменът им осигурява и жилища. Днес в Гурково, освен бесарабски българи под неговото крило работят и живеят още украинци и непалци. Мариан Цонев от времето, когато беше кмет на Гурково

През 2011 г. Кольо Атанасов покани в Гурково една от достойните българки в националната кампания на “24 часа”. Цанка Палова от казанлъшкото село Кънчево роди и отгледа 13 желани деца. Бизнесменът осигури къща за многолюдното семейство, намери работа на бащата Иван и от тогава до днес Палови живеят в Гурково.