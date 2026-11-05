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Много пиян водач опита да избяга от полицията край Асеновград

Ваня Драганова

Ваня Драганова

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Дрегер
Дрегер

 Дрегерът отчел 2,81 промила                                                                                   

Много пиян водач се опита да избяга от полицейска проверка и натисна газта на фолксвагена си в землището на Асеновград. Това се е случило на 31 октомври т. г., а след залавянето му тестът с дрегер отчел 2,81 промила алкохол.

След няколко дни в ареста той признал вината си и по трите му повдигнати обвинения - че е бил пиян зад волана, за препятстване на работата на органите на реда и за изключително опасно шофиране с висока скорост. Общото наказание е 2 години условно с изпитателен срок от 36 месеца, глоба от 600 евро и 3 години без книжка. Автомобилът му "Фолксваген Голф" е конфискуван.

Споразумението вече е одобрено от Районния съд в Асеновград. 

                

Дрегер

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