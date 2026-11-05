Ловчанският митрополит Гавриил е поставен в изкуствена кома във ВМА с опасност за живота. Здравословното му състояние се е влошило в началото на седмицата.

Той е настанен в лечебното заведение заради критични усложнения и съпътстващи тежки проблеми с панкреаса, съобщи НОВА. Митрополитът е под изкуствена белодробна вентилация, като лекарите в болницата се борят за живота му.

Митрополит Гавриил е сред най-авторитетните, разпознаваеми и дългогодишни духовници на Българската православна църква, оставил дълбока следа в съвременната църковна история на страната с мащабната си духовна, просветна и благотворителна дейност. Сред неговите най-значими инициативи е изграждането на величествения катедрален храм „Св. св. Кирил и Методий" в центъра на Ловеч. Гавриил е ловчански митрополит от 2001 г. насам и е сред влиятелните и уважавани архиереи в Българската православна църква (БПЦ). Гавриил е на 76 години, като напоследък се бори със здравословни проблеми.

В обществото и църковните среди владиката е дълбоко уважаван и с това, че в продължение на години е сред най-верните и ревностни пазители на тайната на Благодатния огън от Йерусалим. Той лично присъства три пъти на неговото слизане и вземане на Божи гроб в навечерието на Възкресение Христово, за да го донесе на българска земя.