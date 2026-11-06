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Директорът на "Въздушно движение": България не е цел на бомбените заплахи срещу самолети

Мария Нишанджиева

Редактор: Мария Нишанджиева

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Иван Дяксов Кадър: БНТ
Иван Дяксов Кадър: БНТ

България не е цел на бомбените заплахи срещу самолети, а по-скоро цел са авиокомпаниите. 

Това каза директорът на "Въздушно движение" Иван Дяксов в предаването "Денят започва" по БНТ. 

По думите му това са организации, които искат да всеят някакъв смут. 

"В крайна сметка, ние сме се обучени и действаме съгласно тези процедури. Но основната задача е да осигурим безопасното кацане на самолета на наши летища. Това е нашата задача и естествено ние я изпълняваме", заяви Дяксов. 

Той обясни, че при всеки отделен случай се задействат много ресурси. 

Информацията за бомбената заплаха пристига по различни канали - по имейл, по телефон - както на даденото летище, така и в офис на авиокомпания, каза още Дяксов.

Иван Дяксов Кадър: БНТ

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