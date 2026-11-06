Директорът на "Въздушно движение": България не е цел на бомбените заплахи срещу самолети

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България не е цел на бомбените заплахи срещу самолети, а по-скоро цел са авиокомпаниите.

Това каза директорът на "Въздушно движение" Иван Дяксов в предаването "Денят започва" по БНТ.

По думите му това са организации, които искат да всеят някакъв смут.

"В крайна сметка, ние сме се обучени и действаме съгласно тези процедури. Но основната задача е да осигурим безопасното кацане на самолета на наши летища. Това е нашата задача и естествено ние я изпълняваме", заяви Дяксов.

Той обясни, че при всеки отделен случай се задействат много ресурси.

Информацията за бомбената заплаха пристига по различни канали - по имейл, по телефон - както на даденото летище, така и в офис на авиокомпания, каза още Дяксов.