Калин Стоянов: Демерджиев разгърна мрежа от криминални типове за политическа саморазправа с хора от опозицията на ПБ

Вчера, за пореден път всички станахме свидетели на фиаско в МВР, което за съжаление се е превърнало в структура за разчистване на сметки чрез цинично и смешно скалъпени досъдебни производства.

Това се казва в позиция на Калин Стоянов, разпространена от пресцентъра на ДПС. Ето и цялата му позиция:

При поредната, гръмко определена в публичното пространство като „зрелищна" операция на ГДБОП и СДВР в гр. Гурково, бяха задържани четирима български граждани. Спрямо тях е образувано разследване за незаконно използване на специално техническо средство (GPS тракер). Според директора на СДВР сигналът е подаден от лицата, спрямо които са използвани средствата. По негови думи те имали съмнения, но установяването на устройствата е извършено от СДВР. Странно твърдение, но все пак то идва не от кой да е, а от директора на СДВР - Николай Пелтеков. Дотук да приемем, че вероятно ние нещо не сме разбрали.

Сега обаче следва да поясня някои странни обстоятелства. Неслучайно преди 3-4 дни публично посочих две имена от гр. Гурково, баща и син Мариян и Георги Цоневи. Според наличните данни имената на въпросните двама са забъркани в множество досъдебни производства, прокурорски преписки и сигнали за различни престъпления: финансови измами, побоища, палежи, подкупи, нанасяне на телесни повреди, опит за убийство, лъжесвидетелстване и други.

Според анализирана информация Георги Цонев е изключително близък с министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той не криел това, като дори обяснявал, че „той е човекът" и че през друг посредник нареждал на министъра какво и как да се случва. Тъй като Цоневи имали различни проблеми с МВР, прокуратурата, съда и други институции, те заявили готовност пред Демерджиев да влязат в ролята на „кошаревски свидетели" по различни дела срещу протекции от негова страна и съдействие за решаване на затисналите ги проблеми.

Защо описвам всичко това? Защото вече имаме няколко случая, които потвърждават изнесените от мен твърдения, че Демерджиев използва криминално проявени лица за даване на неверни сведения и показания, срещу което, според публични твърдения, биват решавани техните проблеми. Кои са тези случаи?

1. Мариян Цонев е основен явен „кошаревски свидетел", а вероятно синът му е друг такъв свидетел (но с различен статус) по изфабрикуваното дело, по което като обвиняеми са привлечени Радослав Ревански, Димитър Гавазов и Христо Широков.

2. Мариян Цонев е „пострадалият" и вероятно отново основен свидетел в измисленото дело, по което се проведе грандиозната операция в гр. Гурково. При нея бяха задържани собственикът на местно предприятие Колю Колев и още три лица. Интересното е, че и четиримата задържани в тази „ювелирна" акция са основни свидетели по различни дела срещу Мариян и Георги Цоневи. Освен това целият град е наясно, че Георги Цонев е в тежък конфликт със задържаните и търси начин да се саморазправи с тях.

Как точно е работила схемата? Един явен и един, двама анонимни свидетели (всички, разбира се, „кошаревски"), доблестен прокурор, доблестен съдия и хоп, директно в ареста! След това чрез посредници се оказва натиск върху задържаните да дават неверни показания срещу конкретни хора, посочени от организаторите на тази криминална история.

От изнесеното следват множество въпроси, отговорите на които дължи Иван Демерджиев.

Докога министърът ще използва тежко дискредитирани лица за политическа саморазправа с част от опозицията?

Докога ще позволява МВР да бъде инструмент в ръцете на криминално проявени хора, които парадират, че едва ли не негласно управляват системата?

Освен това постъпва информация, че с благословията на Демерджиев Георги Цонев се движи с голяма охрана, полицията му осигурява „зелени коридори" за по-лесно и бързо придвижване в града, а според твърденията често е ескортиран и от патрулни автомобили. Всичко това е изключително притеснително и срамно за МВР.

Лошото е, че системата се използва политически, а определени висши ръководители са на „ръчно управление" от лица със спорна биография. Характерното за всички изфабрикувани случаи до момента (ВиК - Бургас, Радослав Ревански, Христо Широков, Димитър Гавазов, Колю Колев) е, че в дъното са Мариян и Георги Цоневи. Всичко обаче се диктува и ръководи от друг силно приближен, семеен приятел на Демерджиев, съсобственик в хотелски комплекс в гр. Равда. Той се е развихрил на територията на цялата страна и смело заявява, че командва Иван Демерджиев, както и че в МВР, от зам. министъра надолу, всичко зависило от него.

Докъде я докарахме? МВР да се управлява от криминално проявени лица, които държат на колене не само министъра, но и конкретни висши ръководни служители в системата. Министър на МВР, който изполвайки мрежите на Пепи "Еврото" и Мартин "Нотариуса", търси варианти за прекратяване на дело, по което е привлечен в качеството на обвиняем и който опитва да контролира хора от съдебната система с цел лична изгода.

Интересното е, кои ще бъдат следващите "наредени" от споменатите по-горе или подобни на тях "кошаревски" свидетели?