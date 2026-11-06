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Почина Вежди Рашидов. 74-годишният скулптор си е отишъл в нощта срещу 6 ноември от сърдечен удар.

Рашидов е известен скулптор, министър на културата в две правителства, бивш председател на Народното събрание и депутат в седем парламента.

Вежди Рашидов е роден на 14 декември 1951 г. в град Димитровград, България. Когато е на 2-годишна възраст, заминава с родителите си за Хасково.

До седми клас учи и живее в сиропиталището в село Студен кладенец. Кандидатства в Художествената гимназия в София, но не издържа приемния изпит. Баща му го праща в Мадан, в техникума по минна електромеханика. На следващата година го приемат в Художествената гимназия в София.

През 2006 г. чества 30 години на професионалното си поприще. За това време е направил над 40 изложби в България и чужбина. Изработва статуетките за наградите "Сирак скитник", "Златна роза", "Полицай на годината" и "Питагор".

Рашидов е един от най-известните български скулптори. Стилът му съчетава елементи на експресионизъм, сюрреализъм и пост-импресионизъм. Сред най-известните му творби са "Йоан Кукузел", "Мим", "Болка", "Нашествие", "Сънят на Гауди", "Маска", "Маска I", "Кон", "Ритуал", "В Синьо".

Творбите му са излагани в престижни европейски културни институции, включително самостоятелна изложба в Лувъра през 2011 г.

Негови експозиции са представяни с голям успех в градове като Париж, Берлин, Лондон, Москва, Виена и Токио.

Изложбите му в Барселона и Палма де Майорка оставят трайна следа с интерпретациите на средиземноморската култура.

През 2002 г. получава орден "Стара планина" I степен за изключителни заслуги към българската култура. Носител е на много престижни международни награди, сред които "Вера", златен медал на Ватикана на името на Данте Алигиери, орден "Свети Леополд".

Политическата му кариера е също толкова богата и той е сред емблематичните фигури в българския политически живот. Рашидов е министър на културата в първото и второто правителство на Бойко Борисов (2009 - 2013 г. и 2014 - 2017 г.). Депутат е в 41-ото, 42-ото, 43-ото, 44-ото, 45-ото и 48-ото Народно събрание.

Избран е за председател на 48-ото Народно събрание през октомври 2022 г. след тридневна политическа патова ситуация, в която депутатите не успяваха да излъчат консенсусна фигура. Преди това той открива парламента в качеството си на най-възрастния присъстващ народен представител.

През август 2023 г. Вежди Рашидов официално прекрати политическата си кариера.

Екипът на "24 часа" скърби заедно с близките му.