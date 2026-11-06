Парламентът потъна в скръб заради Вежди Рашидов

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С минута мълчание депутатите почетоха паметта му

С минута мълчание започна днешният парламентарен ден. Новината за кончината на Вежди Рашидов бе съобщена от председателя на парламента Михаела Доцова. Тя припомни, че Рашидов бе изтъкнат скулптор, бивш депутат и министър на културата, председател на 48-ото Народно събрание. След минутката, в която всички депутати запазиха тишина и стояха прави, за да го почетат, Тома Биков прочете декларация от името на парламентарната група.

Тома Биков СНИМКА: Велислав Николов

Това е голяма загуба за неговото семейство, нашата парламентарна група и българското общество, каза той.

"Той беше емоционален човек, много често бе извън рамките, които обществото и политиката поставяха пред него и се опитваха да му наложат", каза Биков.

Депутатът напомни, че Рашидов обичаше да обединява и събира. "Неслучайно бе избран за председател на НС в момент, в който НС бе блокиран партиите бяха разделение, а единствената пресечна точка за избор бе Вежди Рашидов.

Това бе и първият българин от турски произход, който оглави парламента, не по някаква повеля в правовата държава, по либерален начин, а по повод себе си. Успя да обедини иначе несъвместими формации да го подкрепят", напомни той, визирайки председателската позиция на Рашидов, който буквално отпуши работата на парламента след три дни блокаж.

Биков изтъкна, че е било интересно да се работи със скулптура и напомни, че е свършил много като министър на културата.

"Остави редица завършени проекти, които ще останат далеч напред. Затова и аз и нашата парламентарна група считаме, че България наистина загуби ценен човек, който ще липсва на всички", завърши декларацията той.

"Наистина държавата загуби ценен общественик и държавник, човек оставил следа в културата", добави и Доцова.

Както "24 часа" писа по-рано, Вежди Рашидов почина тази нощ от сърдечен удар.