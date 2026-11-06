Бойко Борисов за Вежди Рашидов: За мен беше приятел, преживели сме много заедно

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Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се сбогува със скулптора и бивш депутат от партията Вежди Рашидов с емоционална публикация във фейсбук.

В петък сутрин стана ясно, че известният скулптор е починал от сърдечен удар на 74 години.

Ето какво пише Борисов:

Трудно се намират думи, когато си отива човек, с когото си извървял толкова дълъг път.

Вежди беше много повече от голям творец, министър и общественик. За мен той беше приятел. Човек с огромно сърце, силен характер и талант, който не се побираше в никакви рамки.

През годините сме преживели много заедно. Имали сме и трудни моменти, и разногласия, но едно никога не се е променяло - уважението и приятелството помежду ни.

Вежди оставя след себе си не само изкуство, което ще надживее поколения, но и спомени, които никога няма да избледнеят.

Ще ми липсваш, приятелю!

Поклон пред паметта ти!