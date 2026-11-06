Без блиц контрол, но с 3 бързи закона ще е днешният парламентарен ден

124 депутати се регистрираха и уредиха пленарния ден да продължи - "Прогресивна България" и един от "Продължаваме промяната"

Министър-председателят Румен Радев и вицепремиерите му не се явиха на планувания петъчен блицконтрол. Липсата им стана възможна малко след като депутатите почетоха с едноминутно мълчание починалия тази нощ Вежди Рашидов. След това "Възраждане" имаха декларация, свързана с войната в Украйна. Веднага след това председателят на парламента Михаела Доцова предложи отпадане на блиц контрола.

Мнозинството прие идеята, след което тя предложи и включването на три "бързи" точки - довършването на един законопроект и две ратификации.

От опозицията опитаха да блокират рокадата, но Доцова им напомни, че гласуването за отпадането на блиц контрола вече е минало. Тя не одобри и вметката, че управляващите са се скрили, вместо да обяснят за бюджета, а ще ходят да го представят в УНСС днес.

"Мотивите за отсъствието бяха неотносими. За промяната на дневния ред - вчера 15 минути след пленарното заседание бе свикан председателски съвет и всички са информирани. Цялата пленарна зала следва да има тази информация", каза Доцова. И уважи искането на опозицията за проверка на кворума.

124 депутати се регистрираха и уредиха пленарния ден да продължи - всички от управляващите "Прогресивна България" и един глас от "Продължаваме промяната", всички останали бойкотираха.

Така първа точка за днес стана второто гласуване на Закона за енергетика от възобновяеми източници, предложен от Министерския съвет. Всъщност това е продължение на обсъжданията от сряда, напомни председателката на парламента.

След това бе ратифициран документ, свързан с партньорството между страните от ЕС и Узбекистан, както и една конвенция.

Като точка 4 остана парламентарният контрол. Днес обаче от 13 часа кабинетът ще представя бюджета за 2027 г. в УНСС и се очаква голяма част от министрите, заедно с премиера да бъдат в университета.