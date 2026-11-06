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Лили Иванова за Вежди Рашидов: Скъпи приятелю, твоето творчество остава вечно!

Богомила Костадинова

Редактор: Богомила Костадинова

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Лили Иванова СНИМКА: Костадин Кръстев-Коко
Лили Иванова СНИМКА: Костадин Кръстев-Коко

Скъпи приятелю, Вежди Рашидов, твоето творчество остава вечно! Това заяви в своя фейсбук публикация примата на българската естрада Лили Иванова по повод кончината на Вежди Рашидов. 

"Днес България загуби големия български творец, скулптор и общественик ВЕЖДИ РАШИДОВ! Мир на душата му!

Съболезнования на семейството на Вежди Рашидов!", пише още тя. 

74-годишният скулптор е починал в нощта срещу 6 ноември от сърдечен удар. Рашидов е министър на културата в две правителства, бивш председател на Народното събрание и депутат в седем парламента. 

Лили Иванова СНИМКА: Костадин Кръстев-Коко

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